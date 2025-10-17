KÄND SKÅDESPELARE DÖD – BLEV BARA 58 ÅR

Den välkände skådespelaren Jacob Ericksson är död. Han gick bort efter en kort tids sjukdom på fredagen, meddelar Riksteatern.

Jacob Ericksson utbildade sig vid Scenskolan i Göteborg och har spelat i flera svenska storfilmer och tv-serier. Han briljerade även på Sveriges teaterscener.

Bland annat har han medverkat i Adam och Eva, Millenium-serien och Sprängaren. Genom sin roll som polisen Göran i den guldbaggebelönade filmen Tsatsiki, morsan och polisen blev han känd för en bred publik.

Jacob Ericksson rörde sig fritt mellan flera genrer och för tv gjorde han bland annat Glappet, Tusenbröder och Lasse-Majas detektivbyrå.

De senaste åren har teaterpubliken kunnat se honom i Lars Noréns Tiden är vårt hem på Kulturhus Stadsteatern och i Galeasens uppsättning av Fanny och Alexander.

Fick avbryta sin medverkan

För Riksteaterns räkning gjorde han de senaste åren bland annat kritikerrosade prestationer i Kameliadamen och i Ellen Babis. I höst skulle Jacob Ericksson gett sig ut på riksteaterturné med Strindbergs Dödsdansen, men fick avbryta sin medverkan på grund av sjukdom.

– Jacob Ericksson var en varm och omtänksam människa med stor integritet – en egenskap som genomsyrade hans konstnärskap. Han nöjde sig aldrig, tog aldrig genvägar i skapandet och levererade alltid komplexa, djupa och engagerande rolltolkningar. Hans arbete på Riksteatern och på scener runt om i landet har lämnat starka avtryck. Jag är tacksam över att ha fått möjligheten att lära känna honom under våra samarbeten. Vårt senaste samarbete avbröts av hans sjukdom, men vårt sista samtal handlade om att ta nya tag när han blev frisk igen. Det blev inte så. Hans närvaro, både som skådespelare och människa, kommer att saknas djupt, säger Riksteaterns teaterchef Dritëro Kasapi.

Jacob Ericksson sörjs av sin familj, vänner, kollegor och publik. Han blev 58 år gammal.