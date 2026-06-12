Tabelljumbon på besök – Gullringen med nyförvärv siktar på seger

Tabelljumbon på besök och två nyförvärv redo för spel. Läget för tre poäng skulle knappast kunna vara bättre för ett formsvagt men hemmastarkt Gullringens GoIF. – På papperet är Ekhagen ett lag vi ska slå, men matcher avgörs på planen, säger Gullringens tränare Karlo Goranci.

Det har gått trögt för Gullringens GoIF i fotbollsfyran den senaste tiden. Laget har fyra raka matcher utan seger och inte lyckats göra mer än ett mål i någon av dessa.

Tyvärr har målen rullat in desto enklare åt andra hållet. 21 insläppta på de sex senaste matcherna är tunga siffror.

Men det finns tröst för gulsvart inför lördagens hemmamöte mot tabelljumbon Ekhagens IF.

Dels är Gullringen fortfarande obesegrat hemma, dels har gästerna bara en poäng inspelad på sina fyra bortamatcher. Framför allt har Ekhagen en ännu svagare form. Bortsett från matchen mot Västerviks FF för tre omgångar sedan, då man sprattlade till och vann med 2-0, har laget noll poäng och 0-18 i målskillnad på de fyra övriga senaste matcherna.

Nyförvärven redo

– Visst, på papperet och sett till tabellen så är Ekhagen ett lag vi ska slå, men matcher avgörs på planen. Det finns inte några lätta matcher i den här serien, utan det gäller att alla är påkopplade, redo och visar hunger, säger Gullringens tränare Karlo Goranci.

– Spelmässigt var det bättre mot Tranås, och mot Aneby hade vi faktiskt en del otur med flera märkliga bollar och studsar som gick med dem och straffade oss. Dock måste vi få bukt med ovanan att släppa in så många mål – det håller inte.

Varför är det så stor skillnad på ert spel hemma och borta?

– Jag vet faktiskt inte. Det kanske inte är lika inspirerande att åka iväg på bortamatch till Jönköping, men det ska inte vara så här stor skillnad.

I Gullringen är Rasmus Bexell avstängd. På pluskontot finns att mittbacken Alexander Svartz är tillbaka efter sin avstängning samt att nyförvärven Vladimir Radak och Marcus Oskarsson Johansson finns med i laguppställningen.

– Det är injektioner som vi behövde i det här läget, säger Karlo Goranci.