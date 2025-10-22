KOMMUNEN HAR AVBRUTIT REKRYTERING AV HÖG CHEF

Socialchefen Anette Nilsson ska gå i pension. I somras inledde kommunen rekryteringen av en ny – men nu har denna rekrytering avbrutits. – Vi bedömde att ingen av kandidaterna matchade behoven vi har, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Att Vimmerby kommun samtidigt söker både en ny socialchef och skolchef är förstås väldigt ovanligt. Det var i somras det blev klart att så skulle bli fallet eftersom socialchefen Anette Nilsson ska gå i pension och skolchefen Ola Karlsson blivit kommundirektören.

Rekryteringarna har lagts ut externt och genomförs av Linköpingsföretaget Unik Resurs. Målsättningen då var att tillsättning av tjänsterna skulle kunna ske den här veckan.

Så har det dock inte blivit.

Processen får göras om

Nu står det dessutom klart att hela processen med rekryteringen av en ny socialchef får göras om.

– Vi har valt att avbryta rekryteringsprocessen. Jag har fört en dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp om hur läget ska hanteras och hur en förnyad rekryteringsprocess ska se ut. Sannolikheten är väldigt stor att processen inte är färdig när nuvarande socialchef går i pension, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Anette Nilsson blir kvar som socialchef januari ut innan hon tar ut pension. Det här gör att kommunen nu behöver hitta en tillförordnad lösning på grund av den avbrutna rekryteringen.

– Jag har landat i att jag kommer söka efter en extern tillförordnad lösning. Det är där vi står och det kommer behövas under tiden som rekryteringen pågår och genomförs.

Har Anette Nilsson tillfrågats om att stanna kvar lite längre?

– Hon har valt att inte göra det och därför kommer vi ha en extern TF under tiden.

Varför har ni avbrutit rekryteringen?

– Vi bedömde att ingen av kandidaterna matchade behoven vi har. Det är ungefär två veckor sedan vi kom fram till det.

Kostat 89 500 kronor

Totalt var det 16 personer som via rekryteringsfirman sökte jobbet.

– Ansökningarna kom inte till oss, utan rekryteringsfirman som vi anlitat gör tester och intervjuer med de som uppfyllde våra skallkrav. Därför har jag ingen aning om de här 16 sökandes bakgrund.

Kommunen fick fem kandidater till sig.

– Två föll bort direkt. En fick en annan tjänst och en kom fram till att man bodde för långt härifrån. Nu kommer vi förändra lite grann kring skallkravsprofilen vi har.

När påbörjas rekryteringen på nytt?

– Så fort vi har utrymme och möjlighet, men jag tror att vi kommer ha en TF-lösning under våren 2024.

Kostnaden hittills för rekryteringsprocessen ligger på 89 500 kronor.

– Den förnyade kan jag inte uttala mig om, då det inte är något vi ännu har gjort avtal om med någon part, säger Ola Karlsson.

Går bättre med skolchef

När det gäller skolchef har kommunen kommit längre. Just nu är Anders Eriksson, till vardags verksamhetschef för gymnasiet och lärcenter, vikarierande chef. Om tre veckor hoppas Ola Karlsson kunna presentera sin efterträdare på posten.

– Vi är i slutförhandlingarna med en kandidat. Det sker säkerhetsprövning nu och det är på samma sätt som för mig. Vi vet inte hur handläggningstiden ser ut riktigt, men säkerhetsintervjun sker den här veckan och om drygt tre veckor kan det vara helt klart, säger Ola Karlsson.

Kommunen kommer då gå ut med vem som fått jobbet.

– Totalt hade vi 27 sökande för tjänsten och åtta stycken som uppfyllde skallkraven. Vi valde ut tre till intervjuer och det var lämpliga personer.

Den som nu genomgår säkerhetsprövningen är en extern person och alltså inte anställd i kommunen just nu. Mer om personen vill Ola Karlsson inte gå in på just nu.