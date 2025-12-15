HON BLIR NY INTERIM SOCIALCHEF – SÅ HÖG BLIR KOSTNADEN

Kommundirektör Ola Karlsson har nu gjort klart med en interim socialchef. Drygt 1,4 miljoner kommer det kosta kommunen. Foto: Arkivbild

Kommunen har fått en ny interim socialchef. Eva Berggren, 58, får det tillfälliga jobbet i kommunen. Detta med en timlön på 1 500 kronor.

Efter januari går den mångåriga socialchefen Anette Nilsson i pension. Kommunen fick tidigare i höstas avbryta rekryteringsjakten på en permanent socialchef. Underlaget bedömdes inte vara tillräckligt starkt och därför har den processen fått börjas om från noll.

Det här har lett till att kommunen sökt efter en interimlösning. Nu är den i hamn. Eva Berggren, 58, blir interim socialchef från 12 januari till siste juni. Hon är bosatt i Stockholm.

– Det här är något vi har tagit in via Adda Bemanning. Vi har gjort avrop och två personer var tillgängliga. Vi intervjuade dem och efter det valde vi Eva. Hon gjorde ett gott intryck på intervjun och har en lång bakgrund som chef, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Lång erfarenhet som chef

Eva Berggren har varit chef över samtliga delar inom socialförvaltningens område. Hon har varit chef för äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat som verksamhetschef, regionchef och affärsområdeschef.

– Hon har varit interim socialchef tidigare också och har lång erfarenhet. Det känns väldigt bra.

Hennes första dag i Vimmerby kommun blir den 12 januari. Hennes nuvarande uppdrag är tillförordnad verksamhetschef inom Ersta Diakoni och det uppdraget upphör den 9 januari.

– Hon kommer gå tillsammans med Anette i två veckor innan Anette lämnar och det blir en bra överlämning.

Kostar drygt 1,4 miljoner

Kontraktet är skrivet till den 30 juni.

– Vi har skrivit till sista juni eftersom det är oklart hur det kommer gå med rekryteringsprocessen. Vi har annons ute nu och sannolikheten är stor att någon är på plats tidigast i juni.

Det här är alltså en tjänst kommunen köper in via ett bemanningsföretag. Konsulten, alltså den interima socialchefen, kommer kosta ungefär 1 500 kronor i timmen. Hennes tjänst motsvarar en heltidstjänst och utan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter kommer det att kosta kommunen drygt 1,44 miljoner kronor.

– Jag har inte räknat på det, men vi var tvungna att få till den här lösningen när vi inte var framgångsrika i den förra. Vi måste ha en lösning på plats och är tvungna att ta till den.

Annons ute igen

Kommunen har lagt ut 89 500 kronor på den första misslyckade rekryteringsprocessen och Ola Karlssons uppskattning har tidigare varit att summan blir snarlik även för den förnyade. 8 januari är satt som sista ansökningsdatum för den permanenta rollen som socialchef.

– Vi kommer börja med intervjuer i slutet av januari kanske. Det blir en liknande process som förra gången. Unik Resurs gör ett första förslag på urval utefter skallkrav och sedan genomför de tester med personerna som går vidare och tar in referenser.