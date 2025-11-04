Matilda från Vimmerby fast på paradisön – bara mil från dödskaoset

Matilda Hammar, 24 år från Vimmerby, befinner sig på Zanzibar, bara ett par mil från våldets och kaosets Dar es-Salaam i Tanzania. Foto: Privat

Sedan snart två månader tillbaka befinner sig Matilda Hammar, 24 år från Vimmerby, på Zanzibar. Bara ett par mil därifrån rasar våldet i Tanzanias största stad Dar es-Salaam. – Vi mår bra och oroligheterna har varit mycket värre på fastlandet, men vi har verkligen varit fångar på ön sedan presidentvalet, berättar Matilda.

Enligt utrikesdepartementet befinner sig just nu omkring 1 000 svenskar i Tanzania, landet som har skakats av svåra kravaller och ett stort antal döda efter förra veckans presidentval. En av dessa svenskar är Matilda Hammar, 24, från Vimmerby.

I mitten av september reste Matilda till paradisön Zanzibar. Här väntade volontärarbete inom skolan där Matilda jobbar med att lära ut engelska till barn upp till sju år.

Men för en dryg vecka sedan, inför presidentvalet i Tanzania, förändrades allt i landet – och även på Zanzibar, öriket med ett visst självstyre men som tillhör Tanzania.

– Exempelvis stängde alla skolor redan fredagen innan valet. Det säger ju en del om hur stökigt de styrande visste att det skulle bli, berättar Matilda över en svajig telefonlinje.

Kravaller efter valet

Kritiker har beskrivit president- och parlamentsvalet i Tanzania, som hölls för knappt en vecka sedan, som en riggad kröning av den sittande presidenten Samia Suluhu Hassan. Två av landets största oppositionsledare förhindrades att delta i valet – den ena fängslad och den andra diskvalificerad.

Och valutgången blev den förväntade; den sittande regeringen vann stort. Under lördagsmorgonen meddelade valkommissionen att presidenten hade fått över 97 procent av rösterna.

Detta ledde till våldsamma kravaller i landet, främst på fastlandet, och i samband med dessa dödades ett stort antal personer. Vissa källor pratar om några tiotal döda, medan oppositionskällor i Tanzania uppger att uppemot 800 personer har dödats.

Allt stängdes ner

Efter kravallerna infördes det utegångsförbud och internet stängdes ner. Under fredagen gick dessutom svenska UD ut med en avrådan från att resa till Tanzania, och flygbolagen började ställa in sina flygningar – bland annat det flyg som Matildas föräldrar tidigare hade bokat in sig på för att åka ner och hälsa på sin volontärarbetande dotter.

– Här stängdes även el, vatten och mobiltelefoni ned. Vi har inte kunnat ha några fläktar i gång och inga fungerande lampor, inte haft tillgång till rinnande vatten, vi har inte heller kunnat kommunicera med våra nära hemma i Sverige eller hämta in information. Det har varit helt avstängt i sex dagar, men i går kom det mesta tillbaka, berättar Matilda.

Vad gäller våldsamheter så hördes en av kvällarna en skottsalva utanför det hostel där Matilda och hennes vänner bor, men förutom det berättar hon att det till skillnad från fastlandet ändå har varit relativt lugnt på Zanzibar.

Fast på ön

Däremot har ön och folket där varit helt avskärmat eftersom alla transportmöjligheter, som inrikesflyg och färjor, ströps. Under de här dagarna har ingen varken kommit in till eller ut från ön – man har varit helt fast där.

– Det känns ju dumt att säga eftersom så många har dött, men det har varit mentalt jobbigt att känna sig inlåst och inte kunna ta sig någonstans. En i personalen sa att det finns olika sätt att sätta folk i fängelse på, och att detta var ett av dem. Nu verkar ändå det värsta vara över och att det håller på att lugna ner sig. Folk börjar gå till sina jobb igen och skolorna öppnar, och vi får hoppas att transporterna också snart är i gång.

Vad har ni gjort när ni inte har kunnat jobba eller röra på er?

– Stora delar av tiden har det ju varit utegångsförbud, så vi har fått hänga på vårt hostel och spela spel typ. Sedan har jag läst mycket. Men det enda man verkligen har velat göra är att kunna meddela sina familjer att man är okej.

Väljer att stanna

Hemma i Sverige har såklart Matildas närmaste, släkt och vänner, oroat sig.

– Efter UD:s avrådan att åka hit har det också kommit rekommendationer om att vi ska försöka ta oss hem. Men i det här fallet kan man inte klumpa ihop fastlandet och Zanzibar, det har varit och är mycket lugnare här – trots att vi bara är en timmes båtresa från Dar es-Salaam, säger Matilda.

– När jag häromdagen helt kort kom igenom på telefonnätet, fick prata med pappa och han bad mig komma hem, så började jag stortjuta. Jag sa till honom att han inte fick säga så. Ett tag var jag lite inne på att försöka ta mig hem, men jag kommer att stanna till början av december då hemresan är planerad. Om man ska vara någonstans i Tanzania just nu så är ändå det här rätt ställe.