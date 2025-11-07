Mona om att landa topptjänsten: ”Är något jag vill hålla på med”

Efter en internrekrytering står det klart att det blir Mona Badran som får tjänsten som fastighetschef i Vimmerby kommun. Badran har sedan i början av sommaren haft tjänsten som tillförordnad fastighetschef. – Det känns jätteroligt och jag känner mig väldigt hedrad över att få chansen, säger hon om att få den permanenta tjänsten.

Det har skett flera byten på tjänsten som fastighetschef i Vimmerby kommun det senaste året. I november i fjol kom beskedet att Torbjörn Bergström sade upp sig efter sju år på posten. I februari anställdes Gustaf von Seth som tillförordnad fastighetschef, och 1 juni lämnade han över rodret till Mona Badran. Mona har tidigare arbetat som projektledare på fastighetskontoret, och dessförinnan som byggnadsinspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen. Under de månader som Badran varit tillförordnad fastighetschef har hon haft chansen att känna på jobbet. Att söka den permanenta tjänsten när den lystes ut internt kändes självklart.

– Ja, när jag hade testat på tjänsten så kände jag att det här är någonting som jag skulle vilja hålla på med. Att försöka driva en grupp människor, inklusive mig själv, framåt i processer och att vara med och driva samhällsbyggnadsfrågor framåt.

Hur har månaderna som tillförordnad chef varit?

– Det har varit bra, och mycket att göra. Det har varit ganska mycket nytt, men roligt att komma in i rollen och få känna på det lite innan man ger sig in i det helt.

Vilka frågor brinner du särskilt för i tjänsten?

– Det är generellt de frågorna som handlar om att vara med och utveckla. I en sådan här roll på fastighetskontoret så får kan man vara med och bygga exempelvis förskola eller äldreboende och då vara med i hela processen i känsliga och viktiga samhällsfunktioner. Det tycker jag är intressant!

Vad blir det fokus på till att börja med?

– Just nu är vi underbemannade. Så vi är ute och rekryterar både projektledare och till en delad ekonomi- och administrationstjänst. Nu har vi många kommande projekt att driva framåt så det är därför viktigt att vi får in folk på de tjänsterna. Vi ska till exempel kolla på restaurangskolan, och ett äldreboende som vi ska ta fram och bygga. Allt det där hamnar på vårt bord, samtidigt som vi är mitt uppe i gymnasieskolans ombyggnation. Utöver det är det att hålla den dagliga förvaltningen av kommunens fastigheter, så vi har mycket att jobba med. Men att stärka vårt team blir det första vi behöver göra!

Vad ser du för utmaningar framåt?

– Jag tror det är just det här att skapa engagemang i hela gruppen och samarbeta. Att få fram bra förutsättningar för medarbetarna men också för de verksamheter som vi samarbetar med. Att driva utvecklingen framåt. Och att se till att våra fastigheter håller en bra standard framåt. Det är mycket ny teknik som kommer framåt, och så ska vi se till att uppfylla alla lagar och regler. Men som sagt, jag tycker det känns jättekul och jag gillar utmaningar. Jag vill fortsätta att utveckla mitt team och jobba med hållbar fastighetsförvaltning generellt. Det är avgörande för både ekonomi, miljö och välmående för våra invånare.