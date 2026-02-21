KRÄVER ÅTGÄRDER EFTER BRISTER PÅ NYA FÖRSKOLAN

En 6:6 a-anmälan har gjort angående den nya förskolan i Nybble. Foto: Ossian Mathiasson

En så kallad 6:6 a-begäran har lämnats in till Arbetsmiljöverket. Det hela rör den nya förskolan i Nybble. "Verksamheten på förskolan kommer att fortsätta som vanligt och påverkas inte under tiden", skriver fastighetschefen Mona Badran i ett mejl.

Tidigare under veckan nåddes vår tidning av uppgifter om att en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket rörande den nya förskolan Nybble i Vimmerby. Enligt uppgiftslämnarna handlade det om ventilationen och värmen på förskolan, som invigdes i november 2024. Förskolan består av sex åldersindelade avdelningar.

Fastighetschefen Mona Badran bekräftar att en 6:6 a-anmälan har gjorts. En sådan anmälan görs om man anser att det finns brister i arbetsmiljön och som man krävt att arbetsgivaren ska göra något åt, men upplever att inget händer. En så kallad 6:6 a-begäran handlar alltså om en begäran om åtgärder av risker i arbetsmiljön. Då kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för deras ingripande.

Fastighetschefen fick informationen strax innan vår tidning fick tag i henne.

"Förskolan har tidigare framfört att de upplever problem med inomhustemperaturen och luftflödet. Vi på fastighet har varit på plats vid flera tillfällen. Vid dessa besök har personalen dock uppgett att det varit en "bra" dag, vilket gjort att vi inte kunnat uppleva de beskrivna problemen", skriver Mona Badran i ett mejl.

"Har kommunicerats"

Fastighetsavdelningens bild är att man försökt undersöka det hela.

"Vi har försökt undersöka problemet och har under perioder loggat temperatur, luftfuktighet och CO2-halter i lokalerna utan att notera några avvikande värden. Även luft- och golvtemperatur har mätts enligt EKP, utan att några avvikelser har konstaterats. Det är därför i nuläget svårt att fastställa vad problemet beror på", skriver Mona Badran.

Förskolans personal ska på nytt påtalat problemet för några veckor sedan.

"Vi tog då en kontakt med Skanska. Den senaste informationen vi fick från Skanska var att en tekniker kommer för att undersöka detta under vecka nio. Denna information har också kommunicerats till verksamheten innan anmälan gjordes".

"Måste förstås åtgärdas"

Förskolans verksamhet för tillfället ska inte påverkas av detta, menar fastighetschefen.

"I dagsläget kan vi inte vidta ytterligare åtgärder utan behöver invänta teknikerns utlåtande. Verksamheten på förskolan kommer att fortsätta som vanligt och påverkas inte under tiden", skriver Mona Badran.

Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har också fått till sig att anmälan gjorts.

– Det finns andra utrymmen för förskolan att vara i, men det måste förstås åtgärdas och vi vill ha det åtgärdat innan vi får förelägganden om det, säger han.

Vår tidning har sökt förskolans rektor Adisa Omerovic. Under fredagen har vi även försökt få ut själva 6:6 a-anmälan av både kommunen och Arbetsmiljöverket utan att lyckas.