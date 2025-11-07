Han blir tillförordnad samhällsbyggnadschef – hon blir permanent fastighetschef

Förra veckan blev det officiellt att Klas Svensson lämnar Vimmerby kommun. Nu står det klart att Ricard Carlenius blir tillförordnad samhällsbyggnadschef från 1 december. Det står samtidigt klart att Mona Badran tillträder permanent som ny fastighetschef.

Det har varit en hel del chefsskiften i Vimmerby kommun de senaste åren. Så sent som förra veckan blev det känt att Klas Svensson lämnar jobbet som samhällsbyggnadschef.

Klas Svensson avslutar sin tjänst den 30 november och ska i stället bli ny samhällsbyggnadschef i Valdemarsviks kommun.

Nu står det klart att Ricard Carlenius blir tillförordnad chef från och med 1 december.

"Efter MBL-förhandling är det nu beslutat att Ricard Carlenius ges ett förordnande som samhällsbyggnadschef mellan 1 december 2025 och 31 december 2026", skriver kommunen.

Ricard Carlenius är utbildad ekonom, lantmätare och jurist. Han har yrkesmässig erfarenhet som lantmätare, mark- och exploateringsingenjör, projektledare samt fastighetschef.

– Jag är ödmjuk inför uppgiften att, tillsammans med kompetenta medarbetare, leda arbetet med alla delar av Vimmerbys samhällsbyggnad. Jag ser fram emot en utvecklingsresa där vi tillsammans utvecklar tätorter och infrastruktur för en välfungerande och hållbar kommun, säger Ricard Carlenius.

Hon blir ny fastighetschef

– Jag är glad att Ricard tackat ja till erbjudandet och känner mig trygg med att han kan axla uppdraget. Ricard är ny i rollen, men hans utbildning och tidigare yrkeserfarenheter ger honom goda förutsättningar att fortsätta utveckla Vimmerby kommun på ett framgångsrikt sätt tillsammans med sina medarbetare. Överlämningen kan genomföras enkelt och tryggt eftersom både Klas och Ricard finns inom organisationen just nu, säger Ola Karlsson, kommundirektör.

Utifrån pågående omorganisation och det faktum att Ricard Carlenius inte tidigare arbetat som samhällsbyggnadschef blir det ett tidsbegränsat förordnande, meddelar kommunen.

Tillsvidaretjänsten som samhällsbyggnadschef kommer att bli föremål för en rekryteringsprocess under 2026. Det står samtidigt klart att Vimmerbybon Mona Badran blir ny fastighetschef permanent.

Hon har varit tillförordnad fastighetschef sedan juni i år och har tidigare arbetat som projektledare på fastighetskontoret. Innan dess var hon byggnadsinspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen. Efter den nu genomförda internrekryteringen och MBL-förhandling står det klart att hon tillträder fastighetschefsrollen permanent.

Innan henne var konsulten Gustaf von Seth inhyrd som fastighetschef och detta kom sig av att Torbjörn Bergström valde att säga upp sig i november förra året.