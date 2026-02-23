Trötthet, huvudvärk och ökad dosering av astmamedicin – så mår förskolepersonalen

Ventilationen på förskolan Nybble ska inte vara tillräcklig. Det skapar problem för personalen. Bilden är ett montage. Foto Ossian Mathiasson/Mostphotos

I helgen berättade vår tidning att en så kallad 6:6 a-begäran lämnats in angående den nya förskolan i Nybble. Brister vad gäller ventilationen ska påverka personalen på flera olika sätt.

I helgen kunde vår tidning berätta att det gjorts en 6:6 a-begäran angående den nya förskolan i Nybble, som invigdes så sent som 2024. I fredags hade vår tidning inte fått ut själva handlingen, men fastighetschefen Mona Badran bekräftade då att det fanns en sådan.

En 6:6 a-anmälan görs om man anser att det finns brister i arbetsmiljön och som man kräver att arbetsgivaren gör något åt samtidigt som man upplever att inget sker för att åtgärda detta.

"Förskolan har tidigare framfört att de upplever problem med inomhustemperaturen och luftflödet. Vi på fastighet har varit på plats vid flera tillfällen. Vid dessa besök har personalen dock uppgett att det varit en "bra" dag, vilket gjort att vi inte kunnat uppleva de beskrivna problemen. Vi har försökt undersöka problemet och har under perioder loggat temperatur, luftfuktighet och CO2-halter i lokalerna utan att notera några avvikande värden. Även luft- och golvtemperatur har mätts enligt EKP, utan att några avvikelser har konstaterats. Det är därför i nuläget svårt att fastställa vad problemet beror på", skrev Mona Badran i ett mejl.

HÄR kan du läsa mer och vad fastighetschefen Mona Badran tänker kring anmälan.

Trötthet och huvudvärk

Nu har vår tidning fått ut handlingen som har rubriken "begäran om arbetsmiljöutredning – inomhusklimat". Det är skyddsombudet och arbetsplatsombudet som slår larm om arbetsmiljöproblem vad gäller inomhusklimatet på förskolan Nybble.

"Förskolan är nybyggd och har funnits sedan november 2024. Enligt slutbesiktningen av förskolan ska det finnas en punkt på slutbesiktningen som aldrig har åtgärdats, gällande ventilationen. Trots att detta har påtalats ett flertal gånger kvarstår bristerna och någon godkänd lösning har ännu inte redovisats skriftligt", skriver man.

Ventilationen på förskolan upplevs som otillräcklig av personal och andra som vistas i lokalerna, skriver man. Inomhustemperaturen ligger redan tidigt på morgnarna på 25 grader i en del av rummen.

"Detta påverkar arbetsmiljön negativt då många av de anställda påtalar trötthet, tryckande huvudvärk, dåligt syre och ojämn temperatur i lokalerna som de vistas i större delen av dagen", skriver man vidare.

Det ska finnas personal som fått öka på sin dosering av astmamedicin i samband med att man vistas i lokalerna.

"Vi har även hög sjukfrånvaro på vår arbetsplats, vilket kanske kan sammankopplas med ventilationen. Dessutom är det undertryck i dörrar, vilket upplevs som en stor risk för klämskador av att tunga dörrar blåser igen".

Begär skriftligt svar

Mot bakgrund av detta vill man nu begära att arbetsgivaren genomför en arbetsmiljöutredning av inomhusklimatet samt att man skriftligt redovisar vilka åtgärder som planeras för att åtgärda ventilationsbristerna och inom vilken tidsram.

Man begär att få ett skriftligt svar senast två veckor efter denna begäran.

"Om svar eller tillräckliga åtgärder uteblir inom angiven tid kommer ärendet att lämnas vidare till Arbetsmiljöverket för vidare handläggning", skriver man.

Enligt fastighetschefen Mona Badran kommer tekniker från Skanska för att undersöka detta under den här veckan.

"Denna information har också kommunicerats till verksamheten innan anmälan gjordes. I dagsläget kan vi inte vidta ytterligare åtgärder utan behöver invänta teknikerns utlåtande. Verksamheten på förskolan kommer att fortsätta som vanligt och påverkas inte under tiden", skrev Mona Badran i sitt mejlsvar.

Vi har sökt både skyddsombudet och förskolans rektor för kommentarer kring detta under måndagen.