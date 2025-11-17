Så har Näs säsong varit – laddar för årets julmarknad

Julmarknaden är ett viktigt inslag i Astrid Lindgrens Näs säsonger. Nu är det snart dags igen och nytt rekord ligger förhoppningarna på. – Vi har höga förväntningar, säger verksamhetschefen Sofia Johnsson.

Astrid Lindgrens Näs, ett stort besöksmål i Vimmerby men förstås i skuggan av Astrid Lindgrens Värld, har haft en bra sommar- och höstsäsong i år.

– Vi är väldigt nöjda med årets resultat, men vi är inte riktigt klara ännu, säger verksamhetschefen Sofia Johnsson och tänker på den annalkande julmarknaden.

Dit ska texten senare, men först ska vi grotta ned oss lite mer i årets säsong.

– Det har varit fantastiskt bra. I början kände vi att det var lite svagt, men jag har hört mig för och det har varit så överlag bland andra besöksmål i Småland. Vi har en internationell marknad mot just Tyskland och de hade en senare semester i år i vissa regioner. Det är en stor del av våra besökare, säger Johnsson och fortsätter:

– Vi kom igen väldigt starkt mot slutet av säsongen och vi märker att tyskarna vill till Sverige. Vi kom ifatt våra mål senare på säsongen och det känns jätteroligt. Vi är väldigt populära utomlands.

Siktar på rekord

Hittills ligger man på närmare 32 000 besökare. Rekordet är på cirka 38 000 besökare.

– Vi kommer kunna komma över gränsen för vårt mål om vi får till gästantalet under julen. Vi siktar högt, det gör vi.

Precis som förra året blir årets julmarknad tidigt. Första advent, de sista novemberdagarna, blir årets julmarknad på Näs mellan fredag och söndag.

– Vi preppar för fullt inför den och har höga förväntningar på ett stort besöksantal i år också. Förra året hade vi rekord med 4 600 gäster på de här tre dagarna.

Vill ha julväder

Det blir snarlikt med antalet utställare i år som 2024. Det rör sig om cirka 55 utställare.

– Det är några fler än förra året och vi satsar på hållbarhet och genuinitet som vanligt. Det blir hantverk, slöjdande och mat som helst ska vara lokal. Det går inte alltid fullt ut, men vi är så nära vi kan. Vi siktar på småländskt och det är en fin tradition att försöka hålla oss till de ramarna i stället för att springa iväg och ta vad som helst. Det ska vara genuint och traditionellt och det är ett vinnande koncept.

Under fredagskvällen återvänder succén från förra året. Trix kommer tillbaka med sin eldföreställning.

– Vi har också den här musiktrion som vi kallar Julorkestern och det blir också berättarstund som vanligt. Eldshowen är populärt och var uppskattad förra året, så vi ville göra det igen. Vi tror att det hinner bli ganska mörkt och det är ganska fint att kunna se det i totalt mörker. Det ser vi verkligen fram emot.

Konkurrensen om besökarna vid julmarknader är stor.

– Ja, det är den givetvis. Vi har känslan på något sätt att vi har en liten men traditionsrik marknad med lutning mot Astrid.

Kan det bli en rekordsäsong?

– Vi siktar mot rekord förstås. För det krävs en bra julmarknad och det siktar vi på. Det hade varit fantastiskt roligt och vi är så taggade på julmarknaden. Det är så himla roligt att jobba med detta och vi känner bra uppslutning här i kommunen.

Att drömma om snö kanske är att begära för mycket, men lite mer julaktigt väder hoppas Sofia Johnsson på.

– Ja, lite frostigt i alla fall – så att den där känslan infinner sig.