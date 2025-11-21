Kommunen närmar sig tillförordnad lösning – återupptar jakten på ny socialchef

Kommundirektören Ola Karlsson tror att man kommer få ha en tillförordnad lösning för tjänsten som socialchef under våren 2026. Foto: Arkivbild

För en månad sedan kunde vår tidning avslöja att kommunen avbrutit rekryteringen av en ny socialchef. Nu ska man påbörja jakten igen och närmar sig också en tillförordnad lösning. – Det kommer bli en extern lösning, säger kommundirektören Ola Karlsson.

I somras stod det klart att socialchefen Anette Nilsson skulle gå i pension i januari 2026. Kommunen anlitade Linköpingsföretaget Unik Resurs för att rekrytera en ny chef.

I slutet av oktober var målsättningen att tillsätta både tjänsten som ny skolchef liksom ny socialchef. En ny skolchef blev presenterad för en tid sedan, men rekryteringen av jobbet som socialchef avbröts i stället helt.

– Vi har valt att avbryta rekryteringsprocessen. Jag har fört en dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp om hur läget ska hanteras och hur en förnyad rekryteringsprocess ska se ut. Sannolikheten är väldigt stor att processen inte är färdig när nuvarande socialchef går i pension, berättade kommundirektören Ola Karlsson då.

Ingen av kandidaterna bedömdes matcha kommunens behov. I och med den avbrutna rekryteringen kommer en permanent lösning inte finnas på plats förrän Anette Nilsson går hem i slutet av januari.

– Den här veckan har vi intervjuat personer för rollen som tillförordnad socialchef. Det kommer vi nog kunna gå i land med och vi kommer ha en lösning på plats i januari innan nuvarande socialchef lämnar för pension. Då kommer det funka bra med överlämning och så vidare, säger Ola Karlsson.

Snart är TF-lösningen klar

Det kommer bli en form av konsultlösning och kommunen står nu med två olika namn.

– Jag ska ta in referenser på dem och förhoppningsvis kan TF-lösningen bli klar nästa vecka.

Hur länge kommer ni behöva ha en tillförordnad lösning?

– Jag har höga förhoppningar och höga föväntningar om att det ska gå så bra och snabbt som möjligt. Med en friktionsfri process kommer vi nog behöva ha TF-lösningen större del av våren. Det får vi ställa in oss på. Med en gnisselfri process är det nog sex månader innan vi hittat någon.

Sänkt kraven

Kommunen är nu på väg att gå ut med en ny rekrytering efter en permanent socialchef.

– Förhoppningsvis går det i lås denna vecka eller nästa vecka. Då gör vi ett förnyat försök och går ut med en ny annons.

Vilka förändringar har gjorts?

– När jag gick ut med skolchef och socialchef samtidigt var jag helt ny på min post. Då hade vi lagt in skallkrav på tjänsten som socialchef om att man skulle ha jobbat som socialchef tidigare. Det gjorde att alla som inte jobbat som socialchef blev bortgallrade direkt. Det är den förändringen vi har gjort. Den kommande skolchefen har varit det tidigare och det känns bra, så därför har vi justerat ned det kravet. Det här öppnar upp för personer som inte kunde söka förra gången.

Hur går ni ut?

– Så brett som möjligt. Vi valde att inte annonsera i branschtidningar förra gången, men kommer göra det nu.

Innebär det en stor fördyring?

– Det kostar med ny rekrytering. Den här typen av tjänster är svårrekryterade och därför köper vi in rekryteringsstöd här, framför allt för "searchen". Det är det vi betalar för och firman vi anlitar ringer runt till personer som de tror kan vara lämpliga. Det är gynnsamt vid den här typen av svåra tjänster.

Kostnaden hittills för rekryteringsprocessen ligger på 89 500 kronor och Ola Karlssons uppskattning är att det kommer hamna om ungefär samma summa för den förnyade processen.