Så många har sökt jobbet som socialchef: "Ser väldigt lovande ut"

Ola Karlsson är kommundirektör i Vimmerby kommun och berättar om processen efter en ny socialchef. Foto: Arkivbild

Mångåriga socialchefen Anette Nilsson går snart i pension. En tillförordnad lösning är klar – men det dröjer innan en permanent är på plats. Ett 25-tal har sökt det jobbet. – Jag anser att det ser väldigt lovande ut, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Redan i höstas inledde kommunen rekryteringsjakten på en permanent socialchef. Underlaget bedömdes inte vara tillräckligt starkt och därför fick man börja om processen från noll.

Det här ledde också till att kommunen fick titta efter en interimlösning. I mitten av december kunde vår tidning berätta att Eva Berggren blir interim socialchef och kontraktet med henne är skrivet till 30 juni.

– Vi har skrivit till sista juni eftersom det är oklart hur det kommer gå med rekryteringsprocessen. Vi har annons ute nu och sannolikheten är stor att någon är på plats tidigast i juni, sa kommundirektören Ola Karlsson i decemberintervjun.

Konsulten kostar ungefär 1 500 kronor i timmen och utan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter inräknat kostar det kommunen drygt 1,4 miljoner kronor.

Tagit fram lämpliga kandidater

Samtidigt har kommunen påbörjat en förnyad process efter en permanent socialchef och den 8 januari var sista ansökningsdatum för rollen.

Det är rekryteringsföretaget Unik Resurs som kommunen använder sig av och ett 25-tal ansökningar kom in till bolaget.

– Vi har lämnat kravprofilen till dem och de gör sedan en första gallring utefter vilka som uppfyller skallkraven. 15 av ungefär 25 uppfyllde skallkraven. De går sedan vidare med tester, gör en kort intervju, checkar av och ställer frågor om något är oklart i cv:t, säger Ola Karlsson.

Kommunen och Unik Resurs hade ett möte i förra veckan.

– De lämnade rekommendationer till oss och går igenom personerna i den första sållningen. Sedan tog de fram lämpliga kandidater i första hand till intervjuer.

"Ser positivt på underlaget"

Totalt fanns nio kandidater på listan och tre av dem går vidare till djupintervjuer med Unik Resurs.

– Övriga ska man kolla upp mer och göra ytterligare bedömningar. Vi har också landat i att ha fyra till sex slutkandidater för intervju här på plats.

Därefter tar alltså kommunen över och sköter den sista delen av rekryteringsprocessen. Samtliga som gått igenom den första fasen och uppfyllt skallkraven är externa sökanden.

– Jag ser positivt på underlaget. Samtliga kandidater som vi diskuterade inför nästa steg har yrkeserfarenhet som socialchef och/eller långvarig erfarenhet på verksamhetschefsnivå inom socialförvaltningens verksamheter. Jag anser att det ser väldigt lovande ut och har stora förhoppningar på att vi kommer att hitta en mycket bra kandidat till tjänsten som socialchef hos oss här i Vimmerby kommun, säger Ola Karlsson.

Hoppas erbjuda någon tjänsten i mars

Exakt när de sista intervjuerna kan ske är dock oklart.

– Det handlar om när folk har tid och möjlighet. De ska ta sig hit och vi har en förhoppning om att påbörja intervjuarbetet första eller andra veckan i februari. Det är en process och beroende på när folk har tid. Det kanske kan ta en till en och en halv vecka att genomföra intervjuer, men sedan ska referenstagning ske och då måste dessa referenser vara tillgängliga. Någon kan ha semester och då ställer det till det.

Kommundirektören hoppas att man relativt tidigt i mars kan vara i ett läge där man erbjuder någon tjänsten.

– Avtalet med interimlösningen är satt till 30 juni och vi bedömde att den tiden var rimlig innan en annan person kan vara på plats. Juni är rimligt och man kanske kan börja precis före semesterperioden där kring juni och juli.

Den första rekryteringsprocessen som fick avbrytas kostade kommunen 89 500 kronor och kommundirektörens uppskattning har varit att summan kommer bli snarlik även för den förnyade.