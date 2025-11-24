KOMMUNEN FÅR MILJONSTÖD FÖR FIBERUTBYGGNAD

Kommunen får nu miljonstöd för att bygga ut fiber i svårtillgängliga områden. Det rör sig om två områden kring Tuna samt ett område kring Frödinge. – Det är ett stort stöd och vi är jätteglada, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Under måndagen bjöd Vimmerby Energi- och Miljö AB in till en blixtinkallad pressträff. Det kommunala bolaget ville berätta om en nyhet som rör fiberbolaget.

– Vi jobbar hårt med att fibrera hela kommunen så långt det går och det är ett viktigt arbete som sker även på nationell nivå. I glesbygdskommuner är det tuffare för att det är långa avstånd och fiber gräver man ned i marken och det kostar pengar, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Fibersamordnaren Pontus Lindman har under ett års tid jobbat med en ansökan till post- och telestyrelsen. Myndigheten har nu godkänt ansökan och fiberbolaget har fått totalt drygt 14 miljoner kronor till två olika stödåtgärder.

Det rör sig om ett område man döpt till Tuna Norra, ett som döpts till Tuna Södra och ett som kallas Frödinge-Västervik.

– Vi kommer nu kunna bygga ut fiber i några olika områden.

Beroende av externt stöd

I Tuna Norra, där exempelvis Vibo och Spångenäs ingår, handlar det om 77 möjliga anslutningar. I området mellan Frödinge och Västervik är det området från Hökhult till Dalsjö som berörs. Där handlar det om 27 potentiella anslutningar. Totalt för dessa båda rör det sig om tio miljoner kronor i stöd.

Det tredje området, Tuna Södra, går från Kronoberg och sedan bort till kommungränsen. Där handlar det om 4,2 miljoner och 40 möjliga anslutningar.

– Det är ganska många anslutningar det handlar om totalt sett och detta på geografiska platser där det är svårtillgängligt att få ihop det. Vi är jätteglada för det här stödet, säger Fogelin.

VEMAB:s styrelseordförande, Peter Fjällgård (V), menar att det här kommer ha betydelse i framtiden. Totalt handlar det alltså om 144 anslutningar och med 14 miljoner i stöd innebär det att varje anslutning ligger på nästan 100 000 kronor.

– Det här är positivt för kommunen som sådan och en viktig del i den framtida vård- och omsorgen. Vi ser att digitaliseringen i omsorgsfrågorna går fort med AI-hjälp och så vidare. Ur ett medborgarperspektiv är det väldigt bra om vi kan täcka de här vita fläckarna i kommunen.

Varför blir det just dessa områden?

– Vi har tittat på de vita fläckarna och vad det finns för utbyggnadsbehov i kommunen. För att kunna finansiera det här är vi i viss mån beroende av externt stöd. Nu har vi gjort en bedömning att det var här vi hade störst chans att vinna framgång och vi har fått de här projekten, så Pontus hade helt rätt, säger Olle Fogelin.

"Får gå in med olika saker"

Nu har man tre år på sig att bygga färdigt detta.

– Vi har inte några exakta tidsplaner, men kommer börja under våren 2026.

Täcker det här hela kostnaden eller vad innebär det för er?

– Vi får gå in med olika saker i det här, men det får vi se när vi kör igång kalkylen. Det finns en budgetkalkyl för vad det kommer kosta, men förutsättningarna kan se annorlunda ut om det är mycket berg att spränga i eller så. Vi kommer jobba hårt för att det ska bli ett bra projekt.

Men hur mycket ni kommer gå in med kan ni inte säga?

– Nej, det kan vi inte säga i det här läget.

"Jätteglada för det"

Det här är första gången man får stöd genom post- och telestyrelsen. Tidigare har exempelvis fiberprojektet i Sevede finansierats med hjälp av Jordbruksverket.

– Det här är jätteroligt för kommunen och inte minst för människorna som bor i de här områdena. Det är ett stort stöd och vi är jätteglada för det, säger Olle Fogelin.

Hur många vita fläckar uppskattar ni att det finns i kommunen?

– Pratar man vita fläckar finns det en del kvar, men det är inte ett område som södra Vimmerby där det är 400 hus. Det är småbitar här och där och det är områden som Telia eller någon annan aldrig kommer röra. Det finns lite kvar, men inte jättemycket, säger Pontus Lindman.

"Får vi titta på från fall till fall"

Att göra så här pass få fastigheter på sina ställen är en kostsam historia.

– Det är svårt att få ihop det ekonomiskt, men vi som stadsnätsaktör tittar inte alltid på ekonomin i första hand. Det är inte avkastningskravet som styr oss fullt ut.

Kommer ni söka det här igen?

– Så fort det utlyses någon möjlig finansieringsform för de här lite dyrare anslutningarna kommer vi bevaka det och se om vi kan tillämpa det för något område. Om vi inte tror på det söker vi inte, men tror vi på det så söker vi precis som andra likasinnade gör.

Det är frivilligt att gå med och ansluta sig när erbjudandet kommer.

Kan det bli aktuellt att man får ansluta sig även om man hamnar precis utanför det här området?

– Det får vi titta på från fall till fall. Det är i sådana fall en investering fiberbolaget får göra, men det får vi titta på i nästa sväng, säger Fogelin.