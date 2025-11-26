REGIONEN IVO-ANMÄLER LÄKARE SOM RISKINDIVID

Region Kalmar län anmäler nu en hyrläkare till Inspektionen för vård och omsorg. Han bedöms vara en riskindivid.

Hyrläkaren arbetade inom primärvården och nu väljer regionen att anmäla läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta enligt en paragraf i patienssäkerhetslagen som rör en så kallad riskindividanmälan.

Bakgrunden till anmälan är att läkaren uppvisat brister i journaldokumentation, kommunikation och diagnossättning. Patienter har senare fått återkallas för nya bedömningar.

Läkaren ska enbart ha arbetat en dag för Region Kalmar län.

"Eftersom hyrläkaren inte längre är aktuell för tjänstgöring i Region Kalmar görs en rutinmässig riskindividanmälan till IVO", skriver man.

Tumör upptäcktes sent

En anmälan enligt lex Maria har också upprättats efter att en utredning av misstänkt njurtumör inte genomförts enligt rutin. Det hela handlar om en patient i 70-årsåldern som kom på allmän kontroll och det visade sig att patientens njurfunktion var oväntat sänkt.

Ett ultraljud genomfördes och röntgenläkaren uppmanade till vidare utredning. Läkaren som fick svaret gjorde däremot ingen ytterligare utredning. Först tio månader senare uppmärksammades detta.

Utredningen visade då på en tumör och patienten är nu under behandling.

Läkaren, som jobbar för ett bemanningsbolag, har inte längre uppdrag hos Region Kalmar län. Nu har en lex Maria-anmälan gjorts efter att utredningen inte genomförts enligt rutin.

Om det rör sig om samma läkare framgår inte av regionens pressmeddelanden.