Benfrakturer missades – ledde till onödigt lidande

En ung patients benfrakturer missades. Det ledde till ett onödigt lidande.

Det hela gäller en ung patient som sökte vård på grund av akut sjukdom. Under vårdtiden besvärades patienten av bensmärtor och hade svårt att röra sig.

Det var något som också påtalades av anhöriga. Så småningom konstaterades benfrakturer som orsak till smärtorna.

"Den fördröjda diagnosen har lett till ett onödigt lidande", skriver regionen.

Nu har händelsen utretts och åtgärder har vidtagits för att minska risken för upprepning. Nu har en anmälan enligt lex Maria gjorts.