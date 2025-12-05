05 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Benfrakturer missades – ledde till onödigt lidande

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Benfrakturer missades – ledde till onödigt lidande

NYHETER 05 december 2025 19.00

En ung patients benfrakturer missades. Det ledde till ett onödigt lidande.

Annons:

Det hela gäller en ung patient som sökte vård på grund av akut sjukdom. Under vårdtiden besvärades patienten av bensmärtor och hade svårt att röra sig. 

Det var något som också påtalades av anhöriga. Så småningom konstaterades benfrakturer som orsak till smärtorna. 

"Den fördröjda diagnosen har lett till ett onödigt lidande", skriver regionen. 

Nu har händelsen utretts och åtgärder har vidtagits för att minska risken för upprepning. Nu har en anmälan enligt lex Maria gjorts.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

REGIONEN IVO-ANMÄLER LÄKARE SOM RISKINDIVID
Patient utsattes för allvarlig infektion efter missar i vården
Självmord i länet leder till anmälan – behandlingen otillräcklig
Överdosering försämrade patienten – ledde till sjukhusvård
Fick fel injektion – orsakade nedsatt känsel och smärta

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt