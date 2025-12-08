Miljonvinnaren i Kalmar prioriterar ny bil till sambon

Miljonvinnaren i Kalmar kommer prioritera en ny bil till sambon. Foto: MostPhotos

I lördags vann en spelare i Kalmar 2,4 miljoner på Lotto. Bland annat kommer vinsten gå till en ny bil åt sambon.

Lördagens dragningar av Lotto och Joker resulterade i fyra nya miljonvinster. Som vår tidning berättade i helgen gick en av vinsterna till en man i Kalmar.

Mannen från Kalmar, som är i 40-årsåldern, upptäckte själv att han hade ett missat samtal från Svenska Spel. Han gick då in och rättade sina rader och upptäckte att han vunnit drygt 2,4 miljoner kronor.

– Jag hade ett missat samtal från Svenska Spel och började fundera på vad det kunde vara. När jag gick in och rättade spelet såg jag direkt att jag hade vunnit, och pulsen gick upp rejält. Det har inte sjunkit in ännu, berättar vinnaren för Svenska Spel Turs kommunikatör, som nådde mannen redan under lördagskvällen.

Vinnaren har spelat på Lotto i många år och ständigt med samma rader.

– Jag lämnar alltid in samma rader som jag kom på en gång i tiden. Jag har vunnit 15 000 kronor på ett andelsspel tidigare och lite småvinster, men aldrig något i närheten av denna vinstsumma, berättar Kalmarbon.

Bil till sambon

Han har redan börjat fundera kring hur vinsten ska komma att användas.

– Först ska jag prioritera det allra nödvändigaste. Sedan vet jag att min sambo vill ha en ny bil, så det kanske blir möjligt nu. Sen får jag se – det är många tankar som snurrar i huvudet just nu, berättar mannen.

Kalmarbon hade lämnat in sitt spel online via Svenska Spels hemsida.