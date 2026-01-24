NY MILJONVINST TILL KALMAR PÅ LOTTO

Miljonvinsterna haglar in i Kalmar län just nu. Vid lördagens andra chansen-dragning på Lotto gick miljonen till en spelare från Kalmar.

I onsdags var det tre miljonvinster på Lotto och samma utgång blev det under de tre dragningarna på lördagen. Två spelare från Västra Götaland drog hem 1,3 miljoner respektive 1,1 miljoner.

Lottos andra chansen gick också till en spelare från Kalmar och där blev det en utdelning på en miljon kronor.

– Det är fantastiskt roligt att Lotto fortsätter leverera nya miljonvinster. Under de första dryga tre veckorna av det nya året har Lotto och Joker redan delat ut 15 miljonvinster, säger Natalie Wallin, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Nu ska de här miljonvinnarna bli gratulerade genom varsitt samtal.

– Jag ser fram emot att få gratulera vinnarna till miljonvinsterna och höra deras reaktioner. Av erfarenhet kan det bli allt från glädjetjut till stum chock. Det är också alltid roligt att få ta del av vilka drömmar som kan förverkligas tack vare vinsterna, säger Natalie Wallin.

Det vinnande spelet i Kalmar var inlämnat online.