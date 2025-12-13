BILDEXTRA: Tuva kröntes under luciafirandet i Vimmerby kyrka

Under lördagen var det dags för det traditionsenliga luciafirandet i Vimmerby kyrka. Bänkarna fylldes mycket väl när årets luciatåg, med Tuva Kanth i spetsen, tågade in och bjöd på massvis av sång.

Det var sannerligen en välfylld Vimmerby kyrka som tog emot luciatåget under klockringning. Framträdandet bestod, i vanlig ordning, av både körsång och allsång. Publiken fick bland annat sjunga med i “Nu tändas tusen juleljus” och höra deltagarna i luciatåget framföra klassiker som “Staffan var en stalledräng”.

Precis som vanligt kröntes också en lucia. I år var det Tuva Kanth som kröntes med gåvohalsbandet från Vimmerby församling.