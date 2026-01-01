Vd:n får frågor när han handlar – så blir den nya infartsvägen

Kommunen har ansvaret för en mindre del av förändringarna och det arbetet är i full gång.

Arbetet med den nya infarten pågår för fullt. En del förstår dock inte hur det ska bli. – Jag får en del frågor när jag går och handlar, säger Joacim Johansson, vd.

Från allra första början var ALV:s tanke att den nya infarten skulle vara klar till öppningen av säsongen 2025. Närboende var dock kritiska till den nya vägen som skulle till ALV genom Kohagsgatan och parkens boendeanläggning.

De negativa synpunkterna som inkom fick Astrid Lindgrens Värld att göra ett omtag och skjuta fram den nya infarten ett år. Den stora justeringen handlar om att avfarten flyttas närmare rondellen från Kohagsgatan.

– Avfarten kommer hamna längre söderut och det är omkring 70 meter det handlar om. Konsekvensen när vi gör det blir en höjdskillnad ned mot gästboendet. Vägen blir betydligt lägre och man kommer inte se vägen lika mycket från Kohagsgatan. Vi sparar också mer vegetation och vi får se på sikt om det behöver hanteras ytterligare, har Joacim Johansson berättat tidigare.

Att ALV ville göra de här förändringarna gjorde att man sökte bygglovet för vägen och det nya boendet samtidigt. Kommunstyrelsen har tidigare sagt ja till att lägga ett par miljoner på den nya infarten. För ALV:s del handlar det om cirka 15 miljoner som man lägger på den nya infartsvägen.

"Får frågor när jag handlar"

Men trots att man nu kan skönja arbetet gå framåt längs Lundgatan och Kohagsgatan är det inte alla som förstår hur det kommer se ut.

– Jag får frågor när jag går och handlar kring hur det ska bli. Vår del, från tomtgräns till parken, är nästan helt klar, det är bara asfalt som saknas. Kommunen håller på med sin del nu. NCC fick upphandlingen och gör den lilla delen nu kan man säga. Det är den här extrafilen från gångtunneln vid hagarna, de små grönytorna, och det är det som är kommunens del. Vi gör den stora delen, eftersom vår väg är så mycket längre.

Så hur kommer det gå till när det är klart?

– Genom rondellen finns en extrafil att svänga vänster in på infartsvägen då, alltså på Kohagsgatan, berättar Joacim Johansson.

Flödet kommer fortsatt vara detsamma.

– Men det som vi internt kallar för magasinsgata inne på vår fastighet kommer bli betydligt längre. Från fastighetsgräns till vår parkering är det nästan 500 meter. Den tidigare infartsvägen från rondellen och ned var det omkring 200 meter. Vi utökar kapaciteten på antalet bilar inne på fastigheten.

"Då kommer det vara köer"

Men alldeles oavsett kommer det inte helt gå att komma från vissa köer och störningar i trafiken, menar Joacim Johansson.

– Vid en fabrik eller var som helst där det är en trång sektor kommer det finnas en flaskhals. Nu blir den när man ska svänga vänster in på vår infart. Det blir en fil in på vår infartsgräns. Rondellen har varit flaskhalsen tidigare, men vi har haft en kamera på infartsvägen sedan i somras. Vi har ändrat åtgärder inne på vår parkering och infört fler betalfiler och förköpta p-biljetter för att få upp flödet, men det är ju inte på vår infartsväg det blir kö. Det blir kö för det är så många bilar i en och samma rondell, säger han och tar andra exempel.

– Sker det en häftig inbromsning på en motorväg, så blir det en fördröjning. Här handlar det ju om att alla gäster vill komma tills vi öppnar. Vi hade en utmanande trafiksituation under höstlovet, när både in- och utfartsväg var utfartsväg.

Kommer det bli bättre?

– Det kommer bli bättre och hur mycket bättre blir spännande att se. Vi ändrar ju en hel del inne hos oss också för att få det bättre från själva infartsvägen till parkeringen, men det är inte där det stockar sig. Det är ute på vägarna i stan.

Vimmerbyborna kommer märka skillnad?

– Det tror jag faktiskt, men supersuperbra julidagar kommer det vara köer. Det kommer vi inte ifrån med den här lösningen. Våra vägar i stan är inte gjorda för 18 000 invånare. Det är som att rulla på Essingeleden. Så bättre blir det, men det försvinner inte helt. Trafiktrycket är så stort under en kort tid, men det är kanske en timme på förmiddagen vi pratar om.