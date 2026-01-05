Resor, jobb och ledighet – så upplevde Vimmerby snöovädret

Jabbar Rezai med familj var på hemresa från Oskarshamn till Linköping när de stannade till i Vimmerby. Det blev en körning genom massor av snö. Foto: Stefan Härnström

Nina Kahn var ledig efter jobbet och kunde ta en promenad med hunden genom ett snöfyllt Vimmerby. Men hon tyckte lite synd om snöröjarna som fick slita. Foto: Stefan Härnström

Från Västervik till Oskarshamn och in mot Vimmerby och Hultsfred blev det verkligen vinter i helgen. De flesta var väl på måndagen redo när det föll ännu mer snö och i stort sett var det tre kategorier av människor ute – de som var lediga, de som var tvungna att resa samt de som var på jobbet.

I Vimmerby fick man pulsa fram i snö upp till knäna och gatukontoret och privata plöjare fick på eftermiddagen fullt upp att försöka få undan det som gick – men barnen som åkte pulka och snowracer lite här och där verkade entusiastiska.

I centrum var det inte lätt att få grepp i uppförsbackarna, även för de med snödäck och bilar med hygglig markfrigång. De som hade ärenden eller var lediga för dagen gjorde bäst i att låta bilen stå och gå runt. En av dessa var Nina Kahn som tog en hundpromenad:

- Stackars de som jobbar med snöröjningen. Det blir ju väldigt mycket på en gång. Jag har slutat jobba för dagen. Jag tog mig hem med bilen men nu ska jag inte göra mer!

Resor och arbete i snön

Vid ÖoB stod Jabbar Rezai och skrapade bort snö från vindrutan. Han och familjen tillhörde kategorin de som var ute på resa. Han berättar att de rest ner från Linköping till Oskarshamn och nu skulle hem igen:

- Det är lång väg. Jag såg ingenting och det faller och faller. Massor, skrattar han.

En bit bort vid ingången till COOP gav sig Julia Andela ut för att skyffla bort snön som lagt sig. På frågan om hur det är att jobba när det snöat så mycket svarat hon:

- Det är skönt faktiskt. Man slipper ju att köra i trafiken.

Vad tycker du om att skotta såhär mycket då?

- Näe, men man måste ju för kunderna så jag hoppas att det är någon mer som kommer och skottar parkeringen. Det är ju någon gul traktor som kommer hit och skottar fast det är på morgonen som de brukar komma.