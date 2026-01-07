Kallt i Götaland – här var det allra kallast

Det har varit en kall natt i hela Kalmar län. Just Kalmar flygplats hade -18,9 under natten, vilket var kallast i hela Götaland.

Kyligt på riktigt. Det har det varit i Kalmar län under gårdagskvällen, i natt och nu på morgonen. Allra kallast i hela Götaland har det varit i Kalmar, enligt SMHI:s mätningar.

Vid stationen på Kalmar flygplats uppmättes 18,9 minusgrader. Det var 0,8 minus mer än i Ronneby-Bredåkra. Trea var Kosta med -17,7 grader.

Målilla, som ofta är känt för både höga och låga temperaturer, hade som lägst -13,9 nu på morgonen. I Horn, som ligger nära den norra länsdelen, var det minus 15,9 grader. I Gladhammar i Västervik ska det ha varit -10,1 som lägst nu på förmiddagen.

Men det här var förstås ingenting jämfört med andra delar av Sverige. I Karesuando, som ligger i Lappland, har det varit läge för att vara ordentligt påpälsad. Där var det nämligen -36,6 som värst från 19 i går till 07 i morse.