Vilket gensvar! – se alla snöbilder tagna runt om i vårt län

Den här vackra bilden från Mysingsö, där det är cirka 60 cm snö, är inskickad av Carola Lindstedt.

Riktigt roligt att ni var så intresserade av att dela med er av era snöbilder. Vår uppmaning fick stort gensvar. Håll till godo, här kommer en radda läsarbilder med massa snö från stora delar av länet.

Elin Dahlströms shetlandsponny Dees ser ut att älska snön. Bilden är tagen i Målilla.

Christer Hiort har skickat vackra snöbilder från Orrefors.

”Bjussar på bilder från dagens promenad”, skrev Katrin Thorén på söndagen. Bilderna är tagna från Borgö-Grönö utanför Västervik.

Så här hittade Martin Åberg i Oskarshamn sin bil i lördags morse.

”Lite sol fick vi trots allt”, hälsar Ulph Wahlbom med en bild på Västra Långgatan i Hultsfred.

”Fotot taget på min balkong på Sevedegatan, Vimmerby”, hälsar Sussie Fabricius.

Lena Nilsson bidrar med ett kort på barnbarnen taget vid elljusspåret i Vena och ett från skogen utanför Vena.

Peggy Schmeiss från Målilla har tagit de här båda bilderna vid Hesjön.

”Bilderna är tagna från mitt torp som ligger mellan Ishult och Kristdala. Beräknat snödjup ca 50 cm”, hälsar Maria Burström.

Maria Olsson har skickat oss denna vackra bild på ett Bäckebo i snöskrud den 3 januari.

”En bild från där vi bor i Brantestad, tagna den 5 januari”, hälsar Tino Åberg.

Mysingsö ca 60 cm snö. Bilderna är tagna och inskickade av Carola Lindstedt.

Skidtur på Vandringsleden, Ingelstorp, Lönneberga. Foto/skidåkare: Teresia Edvinsson.

”Ett kraftigt snöoväder under måndagen har gett oss i Gullringen ca 25 cm och mer lär det bli”. Det hälsar Jonas Davidsson.

”-4 men känns som -14”, hälsar Bibbi Johansson från Björnsholm med en bild hon tog på morgonpromenaden på måndagen.

"Skickar här en snöbild från Mörlunda", skrev Taina Ström på måndagen.

Peggy Schmeiss, Målilla, har skickat den här bilden från Hägelåkravägen, vyn till paddocken.

Sofi Jämtestam har skickat oss flera snöiga bilder från sitt hem i Gunnebo.

En bild tagen av Lillemor Welander i skogarna utanför Södra Vi.

”Gullringen tidigare idag”, skrev Owe Berglind på måndagsmorgonen.

”Min ormhassel i Hästmosshult”, hälsar Lotta Hemmingsson.

Annika Lindström har delat med sig av en snöbild från Ankarsrum…

…och Lotta Svennberg en annan från Ankarsrum…

…Caroline Karlström likaså.

Emmely Ejderbrand har skickat en vinterbild från Ljungbyholm.

Robert Hausladen visar snödjupet 92 cm i Allgunnen, Högsby kommun med hjälp av en tumstock.

”I Nybro får man skotta snö”, vitsar Nikola Milosevic till det.

”Lagom”, tycker Jonas Nyblom Hilding från Flerohopp.

Pia har delat en bild från Västervik.

Vid 15-tiden hälsar Eleonor Nilsson: ”Nyskottat i morse, det märks inte längre”

Inge Hjalmarsson: Hemma hos oss på Skräddaretorpsvägen i Kalmar.

Stefan Storback visar snödjupet på Villagatan i Vimmerby.

Åsa Karlsson har delat en bild från Björnsholm.

Varmt och skönt inne, snöigt ute. Gunilla Polla har skickat en bild som visar hur det ser ut utanför fönstret i Lindödjupet, Västervik.

Det är en del att skotta, visar Birgitta Svenssons bild från Gamleby.

Marlene Wigortsson har skickat en bild som visar Bygatan i Färjestaden på Öland.

En bild från Mönsterås, inskickad av Anders Dalton Frost.