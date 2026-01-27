Vännernas idé minskar microplaster i maten – skärbrädor blev affärsidé

Skärbrädor i plast är en stor bov i dramat när det kommer till microplaster som vi får i oss via maten. Ett problem som kompisarna Edi och Muhammad på Vimmerby gymnasium vill göra något åt. Under sitt andra gymnasieår driver de UF-företaget EkCraft som tillverkar och säljer skärbrädor av återvunnen ek.

– Jag hade tänkt på det ett bra tag, och kom på att jag skulle kunna tillverka skärbrädor i ett UF-företag. Jag tog med min kompis, och tänkte att det är bättre att vara två. Jag gör det mesta av skärbrädorna, och han sköter ekonomin och mail och sådant, förklarar Edi som gillar att snickra och gärna gör det hemma i garaget på fritiden.

Till att börja med räknade duon med att köpa in material till de skärbrädor och charkbrädor som de planerade att tillverka, men när de hörde av sig till lokala byggfirmor som Carlenskogs och Materialmännen fick de i stället höra att de kunde få överblivet material.

– Företagen tyckte det var jättebra, så de slipper slänga och materialet kan återanvändas.

Av ek som blivit över i produktionen eller när bords- och bänkskivor kapats tillverkar nu Edi och Muhammad vackra, rustika skärbrädor och charkbrädor. Med hjälp av en laser som Edis pappa lånar ut kan de även gravera in bilder eller text i brädorna utifrån kundernas önskemål.

– Sedan oljar vi in brädorna med olivolja, så allt vi använder är organiskt, säger Edi.

Vad är det roligaste med att driva företag?

– Att se att kunderna gillar det vi säljer. Det känns väldigt bra, säger Muhammad.

Och den största utmaningen?

– Det var nog att vi först trodde vi skulle behöva köpa in materialet. Vi hade räknat med mycket större kostnader, men till slut blev det ju inte så när vi fick materialet.

Att driva företag har redan gett blodad tand, och båda killarna kan tänka sig att driva eget även i framtiden.

– Jag går teknikprogrammet och skulle vilja plugga vidare till maskiningenjör. Sedan skulle jag vilja ha ett företag där jag fixar i ordning gamla bilar. Det är få som gör det i Sverige, säger Edi.

Skärbrädorna säljer Edi och Muhammad via instagramkontot @ekcraft_uf