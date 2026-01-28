Nu ska lantbrukare prisas – tre nya utmärkelser delas ut

I år blir första gången som tre särskilda utmärkelser delas ut till lantbrukare i länet som visat handlingskraft och framsynthet. Priserna initierades av landshövding Allan Widman under förra året.

Prisceremonin för 2025 års återbrukare, nybrukare och storbonde sker i Kalmarsalen på Lantbrukets branschdag, som arrangeras av Hushållningssällskapet, under torsdagsförmiddagen.

Priserna till lantbrukarna kommer att delas ut av landshövdingen Allan Widman, som tagit initiativ till tillkomsten av de tre utmärkelserna.

– Jordbruk och djurhållning är stora och viktiga näringar i vårt län både nationalekonomiskt och för rikets samlade livsmedelsberedskap. Trots det har det inte tidigare funnits någon statlig officiell utmärkelse för att hylla lantbrukare som gör utomordentliga insatser. För att näringen ska förbli konkurrenskraftig och över tid vara ett starkt inslag i länet vill jag premiera duktiga lantbrukare, säger landshövding Allan Widman.

De sitter i juryn

Priset som årets nybrukare tilldelas personer som nystartat eller tagit över lantbruksverksamhet och på så sätt bidragit till att säkra framtiden för näringen. Årets återbrukare går till personer som genom att utvidga eller återupprätta en lantbruksverksamhet och bidragit till att stärka näringens avtryck i länet. Årets storbonde går till den som bedrivit en omfattande lantbruksverksamhet och som genom rationalisering och tillväxt stärkt sin konkurrenskraft och uppnått god lönsamhet.

Pristagarna har utsetts av en jury som består av Allan Widman själv, Roger Gustafsson som är regionordförande för LRF Sydost, Paul Robertson som är vd för Huhållningssällskapet Kalmar, Kronoberg och Blekinge, Länförsäkringar Kalmars vd Peter Lindvall och Karl Nordström från Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Priset består av en medalj och ett diplom. Dessutom delar LF Kalmar ut ett pris på 10 000 kronor vardera till de tre pristagarna.