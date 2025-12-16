Landshövdingen gav prov på oväntad talang – "Lite fånigt kanske"

Landshövding Allan Widman fick en ny idé inför ett uppdrag i Mönsterås. När laddstationen invigdes i Hultsfred fortsatte han på den inslagna vägen och bjöd på en oväntad talang. – Det verkar ha uppskattats, sa han.

Allan Widman var en av de som deltog vid tisdagens invigning av Eons nya laddstation för både personbilar och tunga lastbilar, som byggts i kvarteret Batteriet. Han ombads ge ett regionalt perspektiv på nysatsningen.

– Det är min uppfattning att energipolitiken i länet ligger i framkant. Jag var här i Hultsfred en underbar augustikväll och hade förmånen att få inviga Sveriges största solcellspark. Det här känns som en röd tråd som bara fortsatt till idag, sa han under sitt tal och fortsatte:

– Min uppfattning är att det händer mer i Kalmar länet än bara solcellsparker och faktiskt även fortsatt vindkraft, än på många, många andra håll i södra Sverige. Det är ju viktigt inte minst på grund av den indelning av elprisområden vi måste dras med.

Få invånare lämnar utrymme för annat

Allan Widman fick frågan av Björn Persson, kommunikationsansvarig på Eon, hur det kommer sig att länet visar framfötterna när det kommer till omställning av förnybar elproduktion och eldistribution.

– Det är i kraft utav att vi dels är ett stort län. Kalmar är exakt lika stort som Skåne till ytan, men vi har bara 20-25 procent av Skånes befolkning och det lämnar utrymme för vindkraft, solceller och för den delen även biogasanläggningar.

Kan ha skapa ny tradition

I samband med invigningen läse han också en egenskriven limerick, som han skrev på vägen upp till Hultsfred:

”Det var en mack i Hultsfred, vi ville koppla upp med. Där vi med solen laddar, dess allra flesta sladdar när vi drar på fullt vred”.

En överraskning som möttes av både applåder och hejarop. Allan Widman säger sig ha skrivit poesi i unga år, sedan har han väl inte direkt varit flitig på att skriva limerickar får han medge.

– Jag tycker att det blivit en kul grej. Det roliga är att limerickar alltid ska ha ortsnamn, och då är det ju kul när man är på en viss ort, som här i Hultsfred, säger Allan Widman som skrev sin första när världens största ligninfabrik invigdes vid Södras nya anläggning i Mönsterås.

Den om Hultsfred blev nummer två.

Är du nöjd med resultatet?

– Lite fånigt kanske, men det verkar ha uppskattats, säger han och skrattar.