Kravlöst skapandehäng på Kulturskolan – nu börjar man med "Fredagshäng"

Linnéa Nestor på Kulturskolan ser fram emot premiären av det nya konceptet "Fredagshäng" som hon håller i tillsammans med slöjdpedagogen Anneli Karlsson. Foto: Jakob Karlsson

Det saknas platser för mellanstadiebarn. Det tycker Linnéa Nestor på Kulturskolan som nu tillsammans med slöjdpedagogen Anneli Karlsson satsar på vad man kallar "Fredagshäng" efter skolan. – Jag har saknat en ren fritidsklubb för mellanstadiebarn och hade själv älskat det här, säger Linnéa Nestor.

Ett nytt koncept startas nu upp på Kulturskolan under våren. Till en början kommer det kallas för "Fredagshäng".

– Det får heta det tills kidsen tycker att det ska heta något annat, säger Linnéa Nestor.

Det handlar om två timmar efter skolan på fredagarna för årskurs fyra och uppåt. Ingen föranmälan krävs.

– Det är min idé från början och jag tycker om hela konceptet med öppna verksamheter där det inte finns något tydligt mål som man utgår från helt och fullt. Jag har saknat en ren fritidsklubb för mellanstadiebarn. Jag tycker att det är den gyllene åldern. Då börjar man bli sin egen person och hitta sin identitet. Man är fortfarande barn och allt är inte så tufft och hårt och man är nåbar för oss vuxna.

Fokus på skapande

På fritids får mellanstadiebarnen gå på eftermiddagarna.

– Men där går alla små barn också. De vill gärna ha något eget när man slutar fyran eller femman. Fabriken är öppet tisdagar för mellanstadiet, men man önskar nog ännu mer. Det här är bara en gång i veckan, men det blir något mer.

Någon övre åldersgräns har man inte satt.

– Går man i sjuan eller åttan och vill skapa så får man komma, men fokus är på mellanstadiet.

Vad kommer hända de här fredagarna?

– Vi kommer ha fokus på skapande. Anneli (Karlsson) som är slöjd- och bildpedagog är också med och man kommer få testa på det. Vi kommer ha tillgång till annat också, som pennor, papper, lim, penslar och återbruksmaterial. Vill man göra en miniatyr av ett café så kan man det.

Det finns också små platser för att göra stopmotionsfilmer, spela sällskapsspel eller kort.

– Det är skapandefokus, men vill man bara sitta och spela kort får man det.

Så det blir ett kravlöst skapandehäng kan man säga?

– Det är jättebra inringat. Vill man bara sitta och prata så går det också bra. Samtalet ska få plats. Jag tror också det är viktigt för kidsen att ha vuxna att prata med och då inte bara om matte eller nästa fotbollsmål. Onödiga samtal, om vilka filmer man gillar exempelvis, som är helt nödvändiga.

Kör hela våren till att börja med

Hur intresset kommer se ut är förstås svårt att säga i det här skedet.

– Men jag hade älskat det! Det är en bra tid eftersom många på mellanstadiet slutar då på fredagar. Jag tror det finns några bussar som går från kransorterna, så man komma hit utifrån också. Alternativet är att bara åka hem och vänta tills de andra kommer hem. Hit kan man ta med sig en macka och bara hänga i ett par timmar. Så har man gjort någonting.

Är det en testperiod först eller hur länge håller ni på?

– Vi kör har vi sagt. Anneli tror att sommaren kanske är svår, men jag vet inte om jag tror det. Vi kör på tills vi märker att det inte finns något intresse längre, så hela vårterminen är planerad i alla fall.

Premiären är den första fredagen i februari.