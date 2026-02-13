Sportlovet närmar sig – gediget program på Kulturskolan

Linnéa Nestor är taggad på sportlovsveckan där Kulturskolan har ett gediget programutbud. Foto: Jakob Karlsson

Nu börjar sportlovet och nog finns det chans att ge sig ut och sporta. Men för den som är ointresserad av det har Kulturskolan sitt kanske mest gedigna programutbud någonsin. – Vi satsar mer och mer på loven, säger Linnéa Nestor, teaterpedagog på Kulturskolan.

Vecka åtta är snart här och därmed har en massa barn sportlovsledigt. Det finns möjligheter att ge sig ut i skidspåren och öva på att bli en ny Frida Karlsson, men för den som vill göra annat med sin skollediga tid har också möjligheten.

Kulturskolan har nämligen ett sportlovsprogram som är mer gediget än någonsin.

– Det känns så tycker jag! Vi börjar redan på söndag och sedan är det aktiviteter varje dag till nästa söndag, säger teaterpedagogen Linnéa Nestor.

Innehållet består bland annat av skapande i Bullerbyn, funkis-workshop, teaterläger, rollspelskväll, brädspels-bonanza, filmkurs, buktalarworkshop, låtskrivarworkshop, musikalkurs och ljusteknik.

– Vi har en del klassiker och en del nya grejer. Rollspelskvällen är redan fullbokad och låtskrivarworkshopen är också ganska nytt. Vi hade det förra lovet och "Talent Coach" kommer hit och håller i den. Nästa helg blir det musikalläger också. Vi har verkligen fått till en bra blandning.

"Finns något för alla"

Det satsas mer och mer på loven.

– Det är uppskattat med våra veckoaktiviteter också, men jag tror att kidsen tycker det är skönt när man är ledig. Då orkar man kanske mer än i veckorna och det är kul att vara med på någon längre aktivitet under lovet.

Vid teaterlägret kommer man avsluta med bio i teatern.

– Då får man vara här sent och det är nog något man kommer att komma ihåg. Det ska bli jättekul verkligen.

Vilka åldrar vänder ni er främst till?

– Vi har satt från åtta år på skapande, men man komma om man är yngre och har med sig en vuxen också. Flera aktiviteter är för alla åldrar. Det kan komma både barn och vuxna tillsammans. På brädspels-bonanzan kan man komma som bara vuxen också. Det finns något för alla.

"Blir en kul vecka"

Intresset ser som sagt lovande ut.

– Teaterlägret är redan fullbokat och rollspelet också. Musikallägret är snart det också. Det bokar på bra, men till vissa grejer finns det platser kvar. Även om det är något man inte testat eller tror att man kan hålla på med, så tycker jag att man ska testa. Man kanske gillar buktaleri eller brädspel. Det blir en kul vecka, säger Linnéa Nestor.