Dansprofilen dansar för hjärtebarn och livet i stark och känslosam föreställning

Dansprofilen väljer i samband med föreställningen att skänka en del av intäkterna till Hjärtebarnsfonden, en organisation som gör ett viktigt arbete för barn och familjer som lever med medfödda hjärtfel. Jennifer Andersson (mitten) föddes med hjärtfel, opererades akut efter några veckor och lärde sig krypa vid 13 års ålder. Hon är i dag friskförklarad, dansare och stolt över sin egen utveckling med att hon är frisk och dansar för hjärtebarn. Här flankeras hon av Isa Reimhult och Emilia Larsson. Foto: Ossian Mathiasson

Årskurs tre-eleverna på dansprofilen på Vimmerby gymnasium gör sig redo för sin slutproduktion som är höjdpunkten efter tre år på dansprofilen. Föreställningen heter "En stund på jorden" utforskar olika stadier i livet och är en hyllning till livet i alla dess former. Foto: Ossian Mathiasson

Efter tre år på Vimmerby gymnasiums dansprofil har de nio eleverna fått skapa och koreografera sin alldeles egna dansföreställning. ”En stund på jorden” är en hyllning till livet i alla dess former. Extra speciell är den för 18-åriga Jennifer Andersson som föddes med hjärtfel och akutopererades tre veckor gammal. Nu är hon friskförklarad och en av dansarna som dansar för hjärtebarn och för livet i en känslosam föreställning. – Det här är vår stund på jorden och en påminnelse om att våga leva, säger Jennifer Andersson.

De nio eleverna i årskurs tre på dansprofilen på Vimmerby gymnasium har under de senaste åren varit dedikerade till dansen som har gett både glädje, skratt, stolthet och tvivel.

Nu, efter tre intensiva och händelserika år på dansprofilen, är eleverna äntligen framme vid stora höjdpunkten med att visa upp sin egen skräddarsydda dansföreställning för familj, släkt, vänner och kulturintresserade personer i Kulturskolans teater på fredag och lördag kväll.

– Det ska bli jättekul och vi är jättetaggade. Vi har en i klassen som är sjuk och som vi hoppas blir frisk, säger Emilia Larsson.

"Ta vara på den tid vi har nu"

”En stund på jorden” är namnet på dansföreställningen som utforskar olika stadier i livet, från början till slut, från lek till allvar och från dröm till verklighet. Publiken bjuds på en upplevelse fylld av rörelse, känsla och reflektion.

– Det här är absolut det största vi någonsin har gjort på dansprofilen och det blir också det största vi har på gång. Vi har jobbat projektet väldigt länge. Vi visar livet i alla dess olika stadier, både på bra och dåliga sätt. Jag tycker att det är ett väldigt fint och viktigt budskap i föreställningen, säger Emilia Larsson.

Föreställningens syfte är en hyllning till livet i alla dess former.

– Vi vill få fram att man ska leva sitt liv fullt ut och ta vara på allting, säger Emilia Larsson.

– Ta vara på den tid vi har nu och inte leva sen, säger Jennifer Andersson.

Idén väcktes redan i årskurs ett

Redan när eleverna gick i årskurs ett började de spåna på just denna idé till den dansföreställning i årskurs tre.

– Hela idén om föreställningen kom redan när vi gick i ettan och sedan har vi utvecklat den hela vägen fram till hösten nu när vi började sätta igång med processen på riktigt. Vi har planerat allting och det är nu efter årsskiftet som vi har börjat repa alla koreografier, säger Isa Reimhult.

– Vi har varit ganska säkra på hur vi vill ha föreställningen, säger Jennifer Andersson.

– Vi har hela tiden haft en tydlig bild och kommit överens om delarna i föreställningen, säger Emilia Larsson.

Skulle ni säga att det har blivit som ni har förväntat er?

– Jag är väldigt nöjd. Det känns som att det vi har skapat har blivit väldigt bra, säger Emilia Larsson.

Jennifer föddes med hjärtfel

Jennifer Andersson tycker att föreställningen känns genuint fin och berättar att en stor del av intäkterna kommer doneras till Hjärtebarnsfonden.

– Jag tycker att det känns genuint fint för att vi verkligen gör livet i alla delar och visar upp både fina och jobbiga stunder. Det känns också fint att vi kommer skänka intäkter till Hjärtebarnsfonden, säger Jennifer Andersson.

Hjärtebarn är barn som föds med fel på hjärtat. Jennifer är själv född med allvarligt hjärtfel och upptäcktes ha flera hål i hjärtat och stopp i ett av blodkärlen vid tre års ålder.

– När jag var tre veckor insåg man att något var fel. Under ett ultraljud insåg man att jag hade flera hål mellan både kamrarna och förmaken samt totalt stopp på aortan. Det var livshotande och jag flögs då direkt med helikopter till Barnhjärtcentrum i Lund och fick genomgå en akut hjärtoperation, säger Jennifer Andersson och fortsätter:

– Jag hade efter detta svårt att gå upp i vikt och var inlagd på Västerviks sjukhus under en längre period. Allt detta resulterade i att mina föräldrar var väldigt försiktiga med mig och jag testade inga gränser. När jag var 13 år gammal fick jag träffa en fysioterapeut för att få hjälp med koordinationen och där jag lärde mig att krypa. I dag är jag friskförklarad men går fortsatt på kontroller. Jag är stolt över min utveckling och att jag i dag står här frisk och dansar får dansa för hjärtebarn.

Två föreställningar för allmänheten

För eleverna var det ett lätt beslut att skänka intäkterna till Hjärtebarnsfonden med tanke på Jennifers resa plus att det finns ytterligare en koppling till hjärtebarn i gruppen.

– Förra årets årskurs tre-elever skänkte intäkter till Barncancerfonden och när vi var inne på att vi skulle skänka intäkter till en fond pratade vi om olika fonder och då kom Hjärtebarnsfonden upp. Det var då det kändes ganska självklart för alla att vi skulle ta just det, säger Isa Reimhult.

Vår tidning träffade Jennifer, Emilia och Isa några minuter före onsdagens genrep och dansarna höll på med det sista fixet för att se till att alla kläder och all rekvisita är på plats.

Dansprofilens elever har två föreställningar för allmänheten, en på fredag och en på lördag, och två skolföreställningar för elever i årskurs åtta på högstadiet och årskurs två på gymnasiet.

– Det är inte så mycket platser kvar till föreställningarna för allmänheten, säger Emilia Larsson.

– Det ska bli så himla roligt att visa upp det vi har jobbat med så länge och hållit hemligt, säger Jennifer Andersson.