Många gratisaktiviteter på kulturskolan på lovet – trollkarl från TV ger kurs

Trollkarlen Stefan Eriksson kommer till Kulturskolan i Vimmerby på höstlovet för att lära ut trolleri. Foto: Pressbild

Trollkarlen Stefan Eriksson, känd från bland annat första säsongen av Legomasters, kommer under höstlovet till Kulturskolan i Vimmerby och håller i en trolleriworkshop. Det är bara en av flera olika aktiviteter för barn och unga på Kulturskolan under lovveckan. Alla aktiviteter är gratis, men de flesta har ett begränsat antal platser och kräver anmälan. – Det gäller att vara ute i god tid om man vill ha plats, säger Linnéa Nestor, pedagog.

Kulturskolan i Vimmerby fortsätter att satsa stort på lovaktiviteter. Under vecka 44 kan barn och unga få prova på en mängd aktiviteter. Nytt för det här lovet är en improvisationskurs i teater, och att trollkarlen Stefan Eriksson, bland annat känd från första säsongen av Lego Masters, kommer och håller i en trolleriworkshop.

– Det kommer bli jätteroligt. Jag känner Stefan och har jobbat med honom tidigare. Jag tror att han kom tvåa i SM i korttrolleri, och har varit med i Legomasters. Sedan dess har han jobbat som trollkarl och är verkligen duktig, säger Linnéa Nestor.

Nytt för det här lovet är också en kurs i ”Impro”, eller improvisationsteater som hålls av skolans nye teaterpedagog Henric Joneskär.

– Tidigare har vi ju haft lite teaterläger på loven, men nu blir det fokus på impro i två dagar i stället. Jag har inte känt att jag har kunnat ha det, men Henric har jobbat som både regissör och skådespelare på Astrid Lindgrens Värld, så han har sysslat mycket med improvisation, berättar Linnéa.

Under veckan erbjuds även slöjd, skrivworkshop, kurs i att göra Stop Motion-film, och låtskrivarworkshop med låtskrivaren Thomas TK Karlsson från Talentcoach. Liksom förra året blir det också kulturworkshop med elever med funktionsvariation:

– Det känns jätteroligt att vi kan nå även den här gruppen. Förra året kändes det jättebra och uppskattat och i år har vi ännu fler som anmält sig. Vi kommer att hålla på med drama, och kolla in vårt stora kostymförråd. Andra dagen så kör vi lite musikalnummer på scenen.

Satsning för att nå barn som inte annars går på kulturskolan

Alla lovaktiviteter är gratis att delta i, något som är möjligt tack vare bland annat pengar från statens Kulturråd.

– Bland annat är det för att vi kan använda pengar som vi fått från Kulturrådet. De pengarna ska gå till saker som når nya målgrupper, och som är öppna för alla. I år använder vi det till exempel för att kunna ta hit Stefan Eriksson.

Att satsa på lovaktiviteter är ett sätt att nå ut till barn och unga som inte annars går på kulturskolan.

– Det passar inte alla att gå på aktiviteter en gång i veckan hela terminen. Man orkar kanske helt enkelt inte efter skolan. Men på loven har man ju tid och får pausa och har mer energi!

Ett femtiotal barn har deltagit i lovaktiviteterna föregående lov, och platserna är begränsade. Vissa kurser är mer populära än andra och går snabbt åt, förklarar Linnéa.

– Det brukar bli ganska välbokat, så vill man ha en plats är det inte säkert att det går att komma samma dag, då kan det vara fullt.