Så mycket minskade hyrkostnaderna 2025

Regionen fick ned hyrkostnaderna med 20 procent mellan 2024 och 2025. Foto: MostPhotos

Region Kalmar län arbetar för att få ned kostnaderna för inhyrd personal. Under 2025 minskade kostnaderna med ytterligare 41 miljoner kronor.

Hyrkostnaderna har länge varit ett bekymmer i regionens ekonomi. Under 2025 minskade kostnaderna för inhyrd personal med ytterligare 41 miljoner kronor.

Kostnaderna för hyrpersonal uppgår nu till 168 miljoner kronor.

Det motsvarar en minskning jämfört med 2024 på 20 procent.

Regionstyrelsen har också fattat beslut om att regionen ska delta i en förnyad upphandling av hyrbemanning inom hälso- och sjukvården genom en gemensam nationell upphandling. Det nuvarande nationella avtalet är på fyra år och löper till den 31 december 2027.