Regionchefen: "Inga planer på att lägga ned i Vimmerby"

Statens servicecenter har inga planer på att lämna Vimmerby. Det är beskedet från regionchefen. Foto: MostPhotos

Statens servicecenter har gått från fem dagar i veckan vid öppningen 2018 till två dagar i veckan nu. En "smygnedläggning" kallar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) tilltaget. "Vi anpassar våra öppettider efter den mängd besökare vi har", skriver regionchefen Fredrika Henriksson i ett mejl.

Under fredagen besökte flera tunga centerpolitiker Vimmerby och Statens servicecenters verksamheter intill Stadshuset. Servicecentret öppnade efter några års frånvaro igen 2018 och täcker både Vimmerby och Hultsfred.

Men gradvis har antalet öppna dagar minskat. Fem blev först tre och nu är det nere på två. Nu ska dessutom medarbetarna utgå från andra kontor och resa till Vimmerby de här specifika dagarna.

"Vi anpassar våra öppettider efter den mängd besökare vi har. Det gör vi för att kunna ha närvaro på så många orter som möjligt för de medel vi tilldelats", skriver Fredrika Henriksson, regionchef på Statens servicecenter i ett mejl till vår tidning.

Tror ni att antalet kunder kommer minska ytterligare på grund av detta?

"Nej, vi tror att medborgarna kommer att besöka oss de dagar vi finns på plats".

Politiker i Vimmerby kallar det för en "smygnedläggning". Är det så och finns det en risk att servicecentret här kommer att stängas helt?

"Det finns inga planer på att lägga ned verksamheten i Vimmerby. För oss är det fortsatt viktigt att finnas i hela landet utifrån de medel vi har".

Hur ser ni på framtiden för ett servicecenter i Vimmerby?

"Förändringstempot i samhället är högt, vilket kan påverka framtiden på olika sätt. Det finns i dagsläget inga planer på att lägga ned verksamheten i Vimmerby. För oss är det fortsatt viktigt att finnas i hela landet på olika sätt utifrån de förutsättningar vi har", skriver regionchefen Fredrika Henriksson.