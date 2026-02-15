STATLIGA NÄRVARON MINSKAR LOKALT: "En smygnedläggning"

Centerpartisterna Martin Joelsson, längst till vänster, och Rickard Nordin, längst till höger, besökte Statens servicecenter i Vimmerby. Där jobbar Victoria Hård och Ann-Christin Lundqvist. Foto: Simon Henriksson

Från fem dagar öppet 2018 till två nu. Statens servicecenter har gradvis minskat sin närvaro i Vimmerby och Hultsfred. – Det här är en smygnedläggning, rasar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Under pompa och ståt öppnades ett nytt servicekontor i Vimmerby 2018. Hurraropen var tydliga och inledningsvis gick det att få hjälp av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Därefter har även Arbetsförmedlingen tillkommit.

Detta efter flera års frånvaro av statlig närvaro lokalt.

Till att börja med hade Statens servicecenter öppet fem dagar i veckan, men det har gradvis minskat. I början av 2025 presenterade myndigheten att ett stort antal kontor skulle stängas.

Vimmerby var dock inte ett av dem, men det som händer nu kallar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) för en "smygnedläggning".

– När vi träffade chefen fick vi höra att kontoret inte var hotat, men det här är en smygnedläggning. Genom att visa på att det inte är några besök här, så kan man stänga sedan, säger han.

Placeras på andra orter

Ann-Christin Lundqvist och Victoria Hård har båda arbetat på servicekontoret i Vimmerby. Nu har de blivit omplacerade. Victoria till Nässjö och Ann-Christin till Oskarshamn. Därifrån kommer nu personal åka till Vimmerby för de två dagar som servicecentret ska vara bemannat och öppet.

– I möjligaste mån ska det bli samma personal som reser hit. Vi tillhör kontorsområde Nässjö och i Oskarshamn är det öppet tre dagar i veckan, så tanken är att vi ska saxa emellan. Men det är ju inte säkert att kunden kommer träffa samma människa, säger de båda.

Vid starten 2018 satt man i bibliotekets lokaler. Den tillfälliga lösningen varade i två och ett halvt år. Sedan fick man en egen yta, på hörnet av stadshuset, där socialförvaltningen tidigare satt. Från början hade man öppet fem dagar i veckan, sedan blev det tre och nu alldeles nyligen två. Förklaringen ska vara ett lågt kundunderlag.

– Successivt har vi tappat kunder och det upplevs ju inte som att vi är tillgängliga när det inte har bemannats upp. Fem har blivit tre och nu ett halvår senare två. Man blir ju lite bitter till slut. När blir det en dag? frågar sig Ann-Christin Lundqvist.

Att resa till arbetsplatsen i Vimmerby ser de inte som optimalt.

– Idén är helt okej, men vi har exempelvis ett sådant kontor i Ystad. Där är man granne med Turistbyrån. Vill någon som har skyddad identitet göra detta intill Turistbyrån? Tanken är jätteobehaglig.

Annons:

"Otrolig försämring"

Victoria Hård tror att det här leder till en försämring lokalt.

– Resonemanget uppifrån har varit att kunderna ska hitta hit de dagarna vi har öppet, men så är det inte. Kunderna har minskat och kunder härifrån söker sig till andra kontor som har öppet alla dagar i veckan. Vi upplever en otrolig försämring för våra medborgare och det känns ledsamt i det här.

Ann-Christin Lundqvist ifrågasätter om det här kan kallas "lokalt statlig närvaro".

– Lite förskräckt känner man ju att det snart blir en dag i veckan eller var 14:e dag. Är det verkligen statlig närvaro då? Det går inte att komma upp i samma besöksmängd här som i storstäderna.

Hur ser underlaget ut?

– En normal dag har vi 30 kanske, så 60 per vecka nu på två dagar. Det var inte 30 om dagen i fem dagar förut, men det kanske var 75 över fem dagar. Nu blir det ju att kunder härifrån åker till andra kontor. Huvuddelen av våra besökare klarar inte att göra det digitalt. Man behöver någon som står bredvid.

Tillsammans har Vimmerby och Hultsfred, som är det här servicecentrets upptagningsområde, ungefär lika många invånare som Nässjö. Där är det öppet fem dagar i veckan.

– För kommunen del är det viktigt att det här finns, annars drabbar det i kommunen i andra änden med människor som blir utförsäkrade och behöver försörjningsstöd. Det är en viktig funktion, säger Peter Karlsson (C).

"En rättvisefråga"

På fredagen besökte Centerpartiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin verksamheten tillsammans med riksdagskandidaten Martin Joelsson och flera lokala företrädare.

– Störst besparingar kan man göra på kontorsytor i Stockholms innerstad. Där har staten jättemycket. Riksrevisionen tittade på det här nyligen och sa ungefär att det är i Stockholmsområdet det är dyra hyror och det är där det kostar pengar. Det är en rättvisefråga. Man betalar lika mycket i statlig skatt i Vimmerby som i Stockholm och Göteborg. Då ska man också kunna förvänta sig någorlunda samma service, det är en del av samhällskontraktet. Det blir givetvis inte fler besök av färre dagar öppet, säger Rickard Nordin.

– Alla som bor och verkar här drabbas. Tillgängligheten minskas och det är en centraliseringsvåg vi ser. Det är flera myndighetskontor i vårt avlånga län som försvinner och krymper i närvaro, säger Martin Joelsson.

Vad vill ni göra vid ett eventuellt maktskifte i höst?

– För vår del är det tydligt att det behövs service i hela landet. Det är en av de tyngsta frågorna för oss inför valet. Välfärden ska fungera och nu monterar man gradvis ned den. Det här är ett typexempel på att det måste finnas en tillgänglighet och att man behöver lösa det. Det är också en prioriteringsfråga att ha det här tillgängligt utanför storstaden, säger Rikard Nordin.

– Vid ett maktskifte ser vi till att behålla närvaron här, säger Martin Joelsson.

Riksdagsledamoten Rickard Nordin säger att många i hans generation vill flytta ut från staden till landet.

– Men då måste service finnas. Man flyttar inte hit utan en vettig samhällsservice. Det blir en ond spiral och det är ett systemfel precis som med infrastrukturen. Satsar man där det redan finns många människor blir det ännu fler människor. Man måste titta på var behoven finns och se synnergieffekterna. Den här decentraliseringstrenden är problematisk, säger han.

"En smygtaktik"

Att det här har skett vid servicekontoret i Vimmerby har verkligen smugit under radarn.

– Det är en smygtaktik att minska gradvis än att göra det i ett slag, säger Peter Karlsson.

– Jag vänder mig emot att regeringen minskar den statliga närvaron i bygderna genom sin politik. Det blir ett hårt slag för den enskilde och en klen tröst att hänvisas fyra mil härifrån, säger Martin Joelsson.

HÄR kan du läsa hur Statens servicecenter ser på förändringen som skett.