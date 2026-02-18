Kulturbudgeten på över 100 miljoner klubbad: Här är de största vinnarna

18 kulturorganisationer får vara med och dela på drygt 100 miljoner kronor ur Region Kalmar läns kulturbudget för 2026. Foto: Ossian Mathiasson/MostPhotos

Sammanlagt 18 organisationer får dela på närmare 102 miljoner kronor ur Region Kalmar läns kulturbudget för 2026. Samtidigt togs beslutet att höja investeringsstödets maxbelopp till en miljon kronor, med målet att stimulera nyinvesteringar i företag.

Tidigare idag klubbade regionala Utvecklingsnämnden årets kulturbudget, som utgörs av en samlad pott bestående av regionala och statliga pengar där regionen står för den största summan. Totalt rör det sig om 101,9 miljoner kronor som fördelas till 18 kulturorganisationer.

Byteatern, Kalmar läns museum och Kalmar läns Musikstiftelse blir de största mottagarna, men också Kalmar Konstmuseum/Designarkivet, Biblioteksutveckling Region Kalmar län och Virserums Konsthall finns med bland de sex verksamheter som får mest anslag ur budgeten.

Vill stimulera nyinvesteringar

Nämnden sa också ja till att höja investeringsstödet. När stödet infördes sommaren 2022 var maxbeloppet 300 000 kronor. Efter en höjning till 600 000 kronor två år senare beslutades på onsdagen att höja maxbeloppet till en miljon kronor, rörande stöd till nyinvesteringar i byggnationer, maskiner och inventarier.

”Syftet med investeringsstödet är att stimulera nyinvesteringar i företag och genom det möjliggöra hållbar tillväxt och utveckling i länet”, uppger regionrådet Karin Helmersson (C) med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik, i ett pressmeddelande.

Bidraget motiveras av tre skäl: Fortsatt lågkonjunktur, större investeringar ger en större stimulanseffekt och att ett lägre maxbelopp kan leda till att företag avsiktligt delar upp investeringar eller väljer mindre projekt.

Annons:

Skalat upp och effektiviserat

Sedan investeringsstödet infördes har totalt 60 ansökningar beviljats stöd till ett värde av sammanlagt 16,4 miljoner kronor, vilket bidragit till att företagen nyinvesterat till ett sammanlagt värde av drygt 148 miljoner kronor i länet.

”Exempelvis har stödet använts till utbyggnad av produktionslokaler och nyinvesteringar i maskiner för att skala upp eller effektivisera produktioner”, enligt Karin Helmersson.