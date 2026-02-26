Gymnasiet satsar på EU-utbyten – yrkeselever åker till Spanien

Karin Vincelette är internationell samordnare på gymnasiet i Vimmerby. Under våren kommer tjugo elever delta i ett utbytesprojekt med Spanien. Melvin Björngard är en av dem. Foto: Johanna Karlsson

Flera satsningar inom EU:s utbytesprogram Erasmus+ är på gång på Vimmerby gymnasium under läsåret. Lärare har fått åka på kurser och ”jobbskuggningar” utomlands som fortbildning, och under våren stundar två viktiga veckor för tjugo elever som först får ta emot utbytesstudenter från Spanien, och sedan åka och hälsa på dem på deras skola i Galicien. Karin Vincelette är samordnare för internationella samarbeten på gymnasiet. – Det här blir en boost för elevernas självförtroende, säger hon om utbytet.

För innevarande läsår beviljades Vimmerby gymnasium närmare 1 700 000 kronor från Erasmus+, Europeiska unionens internationella program för internationellt samarbete, utbildning och utbyte. Gymnasiet har ackreditering för att söka Erasmus-medel för sina yrkesutbildningar sedan 2021, och både lärare och elever vid yrkesprogrammen har möjlighet att få åka på praktik, kurser och jobbskuggningar.

Sedan augusti i fjol är Karin Vincelette ansvarig för Erasmusprojekten på skolan.

– Vi har fått ganska ordentligt med pengar för det här året. 150 000 euro som ska gå till att skicka lärare på vidareutbildning och jobbskuggning utomlands, och elever på utbyten och praktik. Kravet är att kursen eller utbytet ska vara i ett annat EU-land med deltagare från andra länder. Det finns också pengar för så kallad ”gruppmobilitet” där vi kan ta ett gäng elever till en skola utomlands som bedriver yrkesutbildning, förklarar Karin.

Sedan Karin tog över rollen som internationell samordnare har hon arbetat med att bygga relationer med skolor och lärare utomlands för mer långvariga samarbeten och utbyten med Vimmerby, Västervik och Hultsfred.

– Jag har fått kontakt med en skola i Spanien efter att ha skickat två vårdlärare på jobbskuggning dit i höstas. De var så tillmötesgående och professionella, och vi vill gärna fortsätta jobba med dem. Jag och en lärare därifrån håller därför på med ett grupputbyte som kommer att ske under den här terminen, berättar hon.

Grupputbytet går ut på att 20 elever från Vimmerby och 20 elever från skolan i Pontevedra i Galicien i Spanien hälsar på hos varandra. I mars kommer gänget från Spanien till Vimmerby. Eleverna får bo hemma hos Vimmerbyeleverna som deltar i utbytet. I juni åker sedan Vimmerbyeleverna till Spanien, och får bo hemma hos den elev de hade boende hos sig.

”Syftar till att öppna och bredda elevernas vyer”

Från Vimmerby kommer elever från vårdprogrammet, försäljning och service, restaurangprogrammet, industri-, el- och fordonsprogrammen delta i utbytet.

– Vi har två huvudsyften med det här utbytet – kulturell förståelse och personlig utveckling. Det syftar helt enkelt till att öppna och bredda elevernas vyer. Och skolan dit vi ska har alla de här programmen som våra elever går, så de kommer få göra besök där, berättar Karin.

En av eleverna från Vimmerby som deltar i utbytet är Melvin Björngard som går andra året på vårdprogrammet.

– Jag läser kursen Engelska 6 där Karin är lärare. Hon kom med det här erbjudandet, och då kunde jag inte säga nej. Jag tänkte att det är en kul upplevelse och en gratis resa. Vem säger nej till det?

Karin har tillsammans med den spanska klassens lärare matchat vilka elever som ska bo hos varandra. Melvin blev matchad med en spansk tjej som heter Noa. Ett stort fotbollsintresse är en gemensam nämnare som lärarna tog i beaktning.

– Vi har haft lite kontakt, och det kändes bra, säger Melvin men skrattar när han berättar att det kan bli ordentliga meningsskiljaktigheter eftersom han och Noas familj visserligen är stora fotbollsfan, men håller på rivaliserande lag.

– Jag håller på Barça och de på Real Madrid, så det kan bli spännande, skrattar han.

Vad ser du mest fram emot med utbytet?

– Att komma utomlands. Alltså, titta ut genom fönstret. Man känner liksom att Spanien lockar lite, skrattar Melvin.

Förmodligen kommer Melvins klass att göra ett besök på en dansk vårdutbildning i årskurs tre. Det ser han också fram emot, även om det kanske inte lockar lika mycket som en resa till Spanien.

– Jo, men det ska bli spännande också, säger Melvin, som hoppas läsa vidare till psykolog efter gymnasiet.

Flera utbyten planerade

Fler projekt och utbyten är planerade under läsåret. Karin Vincelette arbetar även som samordnare för Erasmus+ i Västervik och Hultsfred som är ett konsortium tillsammans med Vimmerby. Karin har huvudansvarig men samarbetar med Sanna Krawe i Hultsfred och Sabine Johansson i Västervik som har ansvaret för utbytena på sina respektive skolor.

– I år har jag hittills skickat lärare till Spanien för jobbskuggning. Och så har jag en rektor och två lärare som ska på kurs snart. Vi kommer ta emot industrielever från Spanien i april. I Västervik har frisörprogrammet gjort sitt utbyte precis, säger Karin och fortsätter räkna upp projekt som betalas av EU-pengarna.

– Det som är häftigt med Erasmuspengarna är att det såklart syftar till de generella målen som att förbättra ens utbildning och ge utbyte av metoder, men det handlar lika mycket om den europeiska gemenskapen och medborgarskapet.

Ofta får just yrkeseleverna stå tillbaka när det gäller satsningar eftersom deras program är de mest kostsamma att bedriva, förklarar Karin och menar att det känns bra att då få satsa lite extra på yrkeseleverna.

– Yrkeskompetenta människor är enormt viktiga i samhället idag. Det här ger oss möjlighet att hjälpa de här eleverna att skapa kontakter för att kanske sedan gå vidare i Europa. Men också att ge dem erfarenhet och självförtroende. Många har inte rest alls tidigare, och det här blir en boost för deras självförtroende!

Hoppas kunna utöka ackrediteringen till hela skolan

En förhoppning är att utöka gymnasiets ackreditering så att elever och lärare från alla program kan få möjlighet till Erasmus-utbyte.

– Vi jobbar på det. Tanken är att skaffa ackreditering för hela skolan, men det är en lång process och mycket att göra.