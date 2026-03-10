Balen närmar sig med stormsteg – så många kommer dansa i år

Snart är det dags för balen igen. Balkommittétrion Elvira Sager, Cornelia Stridh och Mikaela Fasth är laddade. Bilden är ett montage.

En av de stora höjdpunkterna under gymnasietiden är förstås balen. Nu närmar det sig igen. Den 9 maj är det dags för baluppvisning. – Man är väldigt taggad. Vi har hört från många att balen till och med är roligare än studenten, säger balkommittétrion Cornelia Stridh, Mikaela Fasth och Elvira Sager.

Det återstår ungefär två månader tills det är dags. Avgångseleverna på Vimmerby gymnasium ska förstås få uppleva balen som så många andra tidigare fått göra.

I år blir balen den 9 maj och precis som traditionen bjuder blir dansen i ishallen. Däremot är det en något större förändring jämfört med de senaste åren. Då har kommunen fått låna ett golv av Växjö Lakers, men i år blir det inte så.

– Det är en lite större ändring, men vi ska inte ha något golv. Vi kommer dansa direkt på betonggolvet. Kommunen tog det beslutet, det hade blivit för dyrt sett till vår budget. Så nu testar vi det här i stället och enligt kommunen är det ganska vanligt att man gör så på andra ställen, berättar Cornelia Stridh, Mikaela Fasth och Elvira Sager, som alla sitter i balkommittén och går tredje året på gymnasiet.

Fick se och lära förra året

Alla tre var med i balkommittén förra året för att se och lära.

– Då fick vi mest vara med på förberedelserna och se till att baldagen var förberedd. I år har vi fått sköta bankkontot själva, beställa allting och göra allt som ska göras. De som var i balkommittén förra året skickade med oss ett mejl som vi har kunnat utgå från. Det var verkligen nyttigt att få vara med redan då.

De har valt att ha samma upplägg i år och tre stycken som går i tvåan är med för att se hur allt kring balen fungerar inför nästa år.

Annons:

Redan köpt klänningar

Efter dansuppvisningen blir det mingel i Källängsparken och därefter blir det kortege till Stadshotellet. Där kommer sedermera den sedvanliga skålen utbringas där balmiddagen sedan också äger rum.

– Känslan just nu är att man är lite spänd, men det kommer bli jättekul tror jag, säger Cornelia Stridh.

De har förstås drömt om baldagen länge och klänningarna är redan inköpta.

– Vi har hört från väldigt många att balen är roligare än studenten till och med. Man är väldigt taggad. Det kommer ske saker från morgon till kväll, så det är en fullspäckad dag som väntar, säger de tre baltjejerna.

Drygt 40 balpar

Precis som vanligt är det Ann-Britt Frost som hjälper ungdomarna att hitta den rätta takten tillsammans med Maria Granberg och Eva-Karin Sandberg.

– Vi tränar två gånger i veckan och det funkar bra. Vi har kommit ganska långt. Vi har förstått det som att det är ett litet annorlunda upplägg i år där man lär ut dansen lite snabbare och det blir mer tid för att repetera.

Hur många balpar blir det i år?

– Det är drygt 40 par och nästan alla kommer att dansa, så vi är lite över 80 personer. Det är väldigt roligt att nästan alla kommer att dansa också.

Snart släpps biljetterna

Biljetterna till balen kommer nu inom kort att släppas till allmänheten.

– Vi börjar sälja biljetterna nu den 25 mars och nu hoppas vi att så många som möjligt vill och kan komma. Sedan hoppas vi förstås att vädret är med oss också, säger baltrion inför det som stundar.