HFK vände och vann mot VIF B – hon avgjorde med första A-lagsmålet

Vimmerby IF B var på väg mot tre sköna derbypoäng. Då gjorde Hultsfreds FK två sena mål och vände ett 0–1-underläge till seger med 2–1 på XL Bygg Arena. – Det är kul att det gick vår väg idag, säger tränaren Niklas Johansson.

Med kvarten kvar att spela spräckte Vimmerby IF B:s anfallare Tessa Svensson nollan i hemmaderbyt mot Hultsfreds FK. Det var dock Hultsfred som skulle lägga beslag om samtliga tre poäng. Melina Strömmert gjorde 1–1 i 85:e minuten och Idde Konradsson 2–1 med sitt debutmål i A-lagssammanhang i 88:e minuten.

– Det var lite tur som gjorde att vi vände och vann. Bollarna studsade rätt väg och det kunde lika gärna ha varit de som vann den här jämna matchen. Det är alltid svårt med derbyn, men det var kul att det gick vår väg i dag. Det är också kul med många målskyttar i laget, det ser jag som värdefullt, säger Niklas Johansson.

Vad är förklaringen till att ni lyckades vända 0–1 till 2–1?

– Vi peppade igång spelarna från bänken och jag bad några tjejer ställa sig upp och heja igång dem. Det lyfte moralen i laget och alla sträckte på sig och vi kom tillbaka in i matchen igen.

Plus delades ut till målskyttarna Idde och Melina, vänsterbacken Maja Carlsson och laget för kämpainsatsen

"Chanser för att avögra matchen i första"

Fredrik Credholdt, tränare i Vimmerby IF B, grämer sig över ett gäng missade chanser i första halvlek.

– Surt med förlust. Jag tycker att vi har chanser för att avgöra matchen i första halvlek. 3–0 efter första halvlek hade väl inte varit helt orättvist då vi hade två frilägen plus någon mer kalaschans och de hade egentligen ingenting, säger Fredrik Credholdt.

Hur är matchen efter ert 1–0-mål?

– Vi försöker givetvis hålla i det och fortsätta med spelet vi har. Det är klart att de har lite mer boll än vad vi har, vilket vi visste att de skulle ha. Många av tjejerna har samtidigt inte varit i den situationen tidigare där de flyttar fram positionerna och vi är inte riktigt vana vid det. Vi faller på lite orutin. Det var en läropeng och det är bara att ladda om för nästa vecka när vi har ett nytt topplag.

Alla spelare i VIF B erhöll beröm.

HFK går i och med segern om Vimmerby i den jämna toppstriden.