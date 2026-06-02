Så bra blev ALV:s maj – så många besökare har man haft

Joacim Johansson, vd för ALV, kan vara glad över siffrorna i maj. Foto: Simon Henriksson

Målet är verkligen tydligt. Astrid Lindgrens Värld ska direkt knäcka förra årets rekordsiffror. Maj blev verkligen en bra start på denna ambition.

I söndags var det sista dagen i maj månad och därmed finns de första intressanta siffrorna att redovisa från Astrid Lindgrens Världs säsong.

Den 13 maj, till följd av en tidig kristi himmelsfärdshelg i år, öppnade parken för säsongen. Totalt i maj månad har ALV haft 50 000 gäster. 2025 var det 42 000 gäster.

– Vi är 23 procent plus mot fjolåret och 30 procent plus mot målbild i vår budget. Det är en kanonstart, säger vd Joacim Johansson.

Det man ska komma ihåg är dock att ALV öppnade först 16 maj ifjol och därmed har haft ytterligare tre dagar öppet hittills i år.

– Vardagarna nu är lite lugnare, det vet vi ju att det är så.

Haft vädret med sig

Under maj har vädret verkligen varit med parken.

– Det var i princip bara första onsdagen det regnade, annars har det varit jättebra väder för oss. Den här starten bådar gott för oss.

I år infaller nationaldagen på en lördag.

– Nu får vi se hur juni blir. Vi hade en grym fördel förra året av att nationaldagen var på en fredag. Men målbildsmässigt har vi inte tagit i och vi vet hur förutsättningarna är i juni.

"Superbra start"

Totalt sett kan Joacim Johansson inte vara annat än nöjd med premiärmånaden.

– Det är superbra start och det bokar på bra inför sommaren med det nya boendet. Vi ser fram emot den fortsatta säsongen med tillförsikt, säger han.

2025 besöktes Astrid Lindgrens Värld av 545 000 gäster och utraderade det tidigare rekordet. I år vill man nå 555 000 gäster och slå ett nytt rekord omgående. Nu återstår det 495 001 gäster för att plocka ett nytt besöksrekord.