Första matchen med i princip nytt lag: "Får rätta munnen efter matsäcken"

Stora förändringar har skett i Dackarnas lag till följd av skador under senaste veckan. I morgon testas Morgan Anderssons nykomponerade lag borta mot Lejonen. – Morgondagens match är viktig, men det kommer ännu viktigare matcher för oss, säger han inför morgondagens match.

Det började med Tai Woffindens krasch och skada i Polen förra söndagen och fortsatte med tre nya skador i Dackarnas hemmamatch mot Eskilstuna Smederna på tisdagskvällen. Matias Nielsen, Artem Laguta och Tomas H Jonasson skadade sig och tvingades kasta in handduken.

Dackarnas nye lagledare Morgan Andersson har därefter haft fullt sjå i jakten på nya, tillgängliga förare och plockade in Andreas Lyager och Patryk Wojdylo som ersättare till skadade Matias Nielsen och Tai Woffinden och använde ett transferkort för att säga upp avtalet med William Drejer och plocka in Chris Holder.

– Det har varit ett organiserat kaos och en massa parametrar att tänka på för vår del. Det är de tre första matcherna i juni som vi lägger fokus på, men vi måste också tänka lite längre fram och fokusera på vissa lag mer än andra lag, säger Morgan Andersson.

Vad tänker du på?

– Vi ska ha två lag efter oss när grundserien är körd och sedan får vi hoppas att vi har alla förare pigga och fräscha när ett eventuellt slutspel drar igång. Då är vissa matcher mycket, mycket viktigare än andra matcher.

Vilka matcher tänker du på?

– Matcherna som vi har 9 och 16 juni är viktiga. Alla matcher är viktiga, men med tanke på läget vi är i så får vi fokusera på det. Rospiggarna hemma och borta är viktigt, Vargarna borta är viktigt. Vi får prioritera vissa saker lite mer än andra och då får vi försöka hitta folk som passar vår trupp.

"Vill inte bränna rider replacement"

De tre nya förarna – Andreas Lyager, Chris Holder och Patryk Wojdylo – tar plats i Dackarna startsjua borta mot Lejonen. Patryk Wojdylo ersätter Artem Laguta i den utannonserade laguppställningen och det handlar om att Dackarna i nuläget inväntar nödvändiga papper från PZM i Polen för att kunna registrera honom i truppen.

– Det är mer pappersexercis i år än vad det har varit tidigare. Du ska bland annat ha ett starttillstånd påskrivet från den polska klubben och det är klart. Patryk har varit i kontakt med de som sköter det så det ska komma. Gör det inte det så finns det en plan B som jag inte hoppas att vi ska behöva sätta i verket.

Vad kan du säga om plan B?

– Att det blir en annan förare på den platsen. Vi kan inte kasta om mer än vad som är nödvändigt på en preliminär laguppställning. Vi kommer med fullt lag och vill inte bränna rider replacement. Vi kan bara åka riders två gånger på ett år.

Då kan stjärnan vara tillbaka

När handledsskadade stjärnan Artem Laguta kan vara tillbaka på speedwaycykeln är oklart.

– Jag har i stort sett daglig kontakt med honom, men statusen får Wroclaw och han själv gå ut med. Det är inget jag kommenterar.

När tror du att han kan köra i Dackevästen igen?

– Den 30 juni i alla fall. Det kan finnas en chans till den 16 juni om det går riktigt, riktigt bra med rehaben och att han kommer loss från Wroclaw som har skadeproblem. Han börjar sin rehab i dag. Vi kan av förklarliga skäl inte ta bort honom på 28 dagar om han sedan är tillbaka på två veckor.

Det är ingen fara med Tomas H Jonasson som utgick skadad förra tisdagen.

– Jodå, han har maxat på med coopertester, kört hård barmarksträning lördag och söndag och är redo.

Han letar efter formen

Självförtroendesökande Jakub Krawczyk tar plats i Dackarnas lag för första gången denna säsong.

– Han har fått genomlida mycket kritik för sina insatser i hemmaklubben Ostrow som han är tillbaka i till den här säsongen. Jag vet att självförtroendet är långt ifrån vad det ska vara. Jag hoppas att han kan komma avslappnad och göra sin bästa tävling för i år och vi ska givetvis försöka få honom så redo som möjligt.

Nazar Parnitskyi finns inte med i laguppställningen eftersom han har studier att tänka på och kör dubbla Grand Prix-tävlingar i Manchester till helgen.

"Får rätta munnen efter matsäcken"

Dackarna står på två poäng efter tre matcher och har fyra poäng upp till Lejonen med en match mindre körd.

– De är ett erkänt jättebra hemmalag. Vi får rätta munnen efter matsäcken och det vi har. Kapaciteten finns om vi kommer ut bra, men det är klart att vi är underdogs. Det är bara att titta på laguppställningarna. Det gäller att vi får stopp på Cierniak och Drabik så de inte får åka och dominera och vinna sex-sju heat tillsammans, då får vi problem. Vi måste ha heatsegrar och få bra utdelning på reservplats.

– Chris (Holder) går på reservplats och vi kan skjuta på sex heat på honom om vi skulle behöva. Han blir jätteviktig för oss och det är viktigt att vi får igång de nya killarna. Wojdylo och Lyager är hos oss i 28 dagar och vill de vara kvar i truppen när förarna som de ersätter är tillbaka får de prestera. Alla vet att upplägget är de här tre första tävlingarna i juni.

Sammy Van Dyck bildar reservpar med nytillskottet Chris Holder.

– Jag hoppas att han kan nypa Thörnblom (Mathias), det är hans första jobb. Sammy möter Thörnblom i varje heat och det är viktigt att vinna kampen i matchen.

William Drejer är som tidigare nämnt bortplockad ur Dackarnas trupp.

– Han tar inga poäng någonstans. Vi kan inte gå och vänta och har inte den bredden i truppen med sju förare över snitt så jag var tvungen att agera. Vi har för smal bänk, så enkelt är det.