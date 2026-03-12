Kenny har fått stöd från oväntat håll – ska snart ned till Ukraina igen

Kenny Fransson är redo för en ny resa snart till Ukraina. Den här gången blir det med två ekipage.

Nästan ett år har gått sedan Kenny Fransson senast var nere i Ukraina. Det blir hans 17:e resa till det krigsdrabbade landet. – Behovet av hjälp är större än någonsin tidigare, säger han.

Kort efter Rysslands invasion av Ukraina började Kenny Fransson engagera sig för det krigshärjade landets sak. Södra Vi-bon har verkligen blivit ansiktet utåt för hjälp till Ukraina lokalt i flera års tid.

I april 2025 gjorde han sin 16:e resa ned till landet och snart är det dags igen för en ny resa med förnödenheter och liknande. Att dröjer längre tid mellan gångerna numera har flera förklaringar.

– Det är en kombination av olika saker. Delvis har jag inte haft tre barn på heltid och en fru tidigare. Nu har jag fått ett tredje barn och familjen far lite illa när jag åker ned. Den stora förklaringen är dock att jag inte får ekonomin att gå ihop, när jag har så mycket mer att göra i företaget. Jag har tyvärr inte hur mycket tid som helst, berättar Kenny Fransson.

Han har dock byggt upp ett stort kontaktnät i Ukraina och vet att det kommer ned hjälp ändå.

– Jag har skickat en hel del grejer med lastbil så jag vet ju att det kommer ned grejer ändå, men det är lite tråkigt att inte själv komma ned och göra det man brukar.

Har med sig 800 kilo mat

Men snart är det alltså dags igen. Han vill inte säga exakt datum, men han ska åka till Ukraina inom några veckor och försöker komma hem igen under påsken. Han åker inte själv på den här 17:e resan.

– Jag har en chaufför med mig, så det blir lite större ekipage vi åker ned med. Vi ska lämna över en fyrhjulsdriven Land Rpver till den ukrainska armén och sedan har vi med oss bussen ned också.

Han kommer besöka de områden han blivit familjär med sedan tidigare.

– Det är där jag har kontaktet och det är dessa områden jag är bekant med. Då vet jag hur allt hanteras, vilka vägar det går och kan vara säker på att det kommer till fronten och når de behövande. Det har bildats en stor ukrainska frivilligorganisation och det är den jag lämnar till. Det är ett kyrkligt initiativ från början och vi är deras representanter i Sverige.

Att det är resa nummer 17 tycker han själv är svårt att ta in.

– Jag satte mig nyligen och räknade igenom det här och blev snopen. Jag trodde att det var drygt tio, men det är 16 gånger jag varit nere. Jag kör ju inte halvfullt, så det kommer bli en dyr resa och närmare 800 kilo mat som jag har med mig.

Att intresset för att hjälpa Ukrainas folk har minskat märker han tydligt.

– Det finns några här i trakterna som varit med sedan dag ett och är lika engagerade som jag är. De skänker alltid något inför varje resa, men jag är ju själv inte lika aktiv heller. Det ena leder till det andra och vi får inte in lika mycket längre, men vi kommer ha med oss väldigt mycket grejer när vi åker ned. Bara resekostnaden på fordonen ligger på 25 000 kronor och jag ska starta upp en insamling lokalt i dagarna.

Omtumlande samtal

Kenny Fransson fick också ett omtumlande besked för en tid sedan.

– Det ringde till mig från en begravningsbyrå i Västervik och jag hann tänka "vem är det som har dött i släkten nu?", men det visade sig vara något helt annat. Ett dödsbos sista önskan var att det skulle bli en insamling bland de anhöriga och att pengarna skulle gå till mig. Jag blev riktigt rörd när jag fick höra det. Först skämdes jag nästan, men det är väldigt hedrande. Jag kände inte den här personen alls, men har förstått att han sett vad jag gjort och ville att hjälpen skulle komma via mig. Det är ett förtroende som är väldigt hedrande.

Hur mycket pengar det innebär är inte helt klart.

– Jag får veta det längre fram. Det kommer att redovisas på begravningen.

Behovet större än någonsin

Den storskaliga invasionen av Ukraina har pågått sedan februari 2022. Det är alltså drygt fyra år nu.

– Det händer mycket nere i Ukraina nu. Det är förhandlingar och framryckningar och det har sett rätt positivt ut. Man har lyckats trycka tillbaka ryssarna till viss del, men det har ju också eskalerat och varit värre i stora delar av Ukraina. Behovet är därför större än någonsin. Kläder är inte vad de behöver, men de behöver mat. Utöver mat, som är det främsta, är det vårdutrustning, annan sjukvård, elverk och hela den biten. Det kommer bli ett bra lass jag åker ned med.