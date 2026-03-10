Lovisa prisades på nytt: "Blir lite skakis"

Peter Karlsson och Angelica Gunnarsson från Centerpartiet delade ut pris till Lovisa Styrbjörn på tisdagen. Foto: Simon Henriksson

Påsken 2024 var det premiär för blombutiken och växthuset i Nyshult. Lovisa Styrbjörns jättesatsning ute på landet har redan prisats. Nu har hon också fått 2026 års pris till en kvinnlig företagare av Centerpartiet.

Det var 2022 som Lovisa Styrbjörns, då på väg att flytta hem från Stockholms, storslagna planer blev en nyhet för allmänheten. Det tog sin tid på grund av pandemi, krig och lågkonjunktur – men påsken 2024 var det premiär för blombutiken och växthuset.

Lovisa Styrbjörn har tidigare fått pris som Årets nyföretagare på Vimmerbygalan och på tisdagen var det dags att prisas igen.

Den här gången tilldelades hon Centerpartiets pris till en kvinnlig lokal företagare och som delas ut varje år kring internationella kvinnodagen, som infaller den 8 mars.

– Det känns väldigt stort. Jag blir lite skakis, säger Lovisa Styrbjörn samtidigt som hon tar emot priset och en alldeles färsk prinsesstårta.

Centerpartiet presenterades av Peter Karlsson och Angelica Gunnarsson vid utdelningen av priset. Mer om denna nyhet senare.