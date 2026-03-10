Lovisa, 29, vill fortsätta utveckla sin stora satsning: "Jobbar mer än jag sover"

Lovisa blev väldigt glatt överraskad när hon fick ta emot diplomet och tårtan. Foto: Assar Simonsson, praktikant

2022 blev Lovisa Styrbjörns storslagna planer i Nyshult kända. Fortfarande finns det mycket för henne att utveckla och bygga vidare på. – Det är roligt att ha projekt framför sig, berättar hon i samband med att hon prisas för sitt arbete. I videoklippet längst ned kan du se när Lovisa överraskas av Centerpartiet.

Snart har det gått fyra år sedan Lovisa Styrbjörn flyttat hem till trakten från Stockholm och låtit sina jätteplaner på en blombutik och ett växthus i Nyshult bli kända.

På grund av pandemi, krig och inflation dröjde det till påsken 2024 innan det blev premiär för allting. Nu har det snart gått två år och Lovisa Styrbjörn ångrar sig inte en sekund.

– Nej, det gör jag inte. Jag visste ju vad jag gav mig in i, men sedan hade jag kanske inte räknat med lågkonjunkturen. Då får man hitta lösningar, vara kreativ och inte hänga läpp. Man växer av motgång och blir ännu mer driven, berättar hon.

Satsningen har inneburit väldigt mycket jobb, men hon trivs verkligen här i trakten.

– Uppe i Stockholm jobbar människor som maskiner och här är alla mer måna om varandra. Det är mer ytligt i Stockholm.

Redan innan hon flyttade upp till huvudstaden fanns de här tankarna hos henne.

– Jag pratade om det när jag flyttade, men då ville jag ha mer kunskap och lära mig mer om att ha personalansvar och blomsterföretag. Jag fick en jättebra tjänst mitt i smeten och fick lära mig vad som gäller kring fakturering, inköp, personal och att ta ansvar.

Tillsammans med mamma, Anette Styrbjörn, gillade hon själv att åka runt till liknande ställen ute på landet.

– Vi kunde åka 30-40 minuter bara för att komma till ett sådant här ställe, så jag kände verkligen att jag ville göra det. Jag är så tacksam för alla som kommer ut hit och vi är verkligen glada att vi startade.

Mamma var negativt inställd först

Anette var dock inte positiv från minut ett.

– När hon gjorde om mitt mjölkrum till en studio, så sa jag att "det här kommer aldrig gå, det kommer inte komma en kotte". Det fick jag verkligen äta upp. Den första upptäckardagen här sa det bara smack och så var det kö här. Det var förbi Koppetorp och folk tyckte att det var supertrevligt. Som förälder ska man knipa fick jag lära mig och det har jag fått äta upp.

Under tisdagen blev Lovisa Styrbjörn ordentligt överraskad. Centerduon Peter Karlsson och Angelica Gunnarsson dök upp med pressen i släptåg för att dela ut 2026 års pris som årets kvinnliga företagare i Vimmerby kommun. Ett pris Centerpartiet delat ut i många år och alltid i anslutning till internationella kvinnodagen.

"Vi vill uppmärksamma Lovisa Styrbjörn för att hon är en driven och kreativ företagare. En stark kvinna som är förebild för oss alla. En ung tjej som byggt upp sitt drömföretag ute på landsbygden med en blomsterbutik med många trevliga inslag och man kan även köpa en fika där. Hon har också anställda till sin hjälp", skriver Centerpartiet i sin motivering.

Först sker en nominering och därefter får partiets medlemmar rösta fram vinnaren.

– Det är hård konkurrens i Vimmerby och många kvinnliga företagare var nominerade, men efter omröstningen blev det ganska tydligt, säger Peter Karlsson och Angelica Gunnarsson.

Gott om idéer

Lovisa själv förstod inte alls varför två politiker och media dök upp vid blomsterträdgården.

– Vad är det nu? tänkte jag. Ska de ha en blomma? Jag kände igen er från media, så jag undrade vad det kunde vara. Det är jätteroligt och jag blev chockad. Jag blir lite skakis. Något sådant här förväntar man sig inte, men man blir verkligen glad. Man lägger ned hela sin själ i det här och jobbar mer än man sover, så jag blir väldigt tacksam över att få det på pränt att man får ett pris, säger hon.

2023 fick hon ta emot priset som Årets nyföretagare på Vimmerbygalan.

– Det visste jag inte heller om innan och det var väldigt roligt. Det finns otroligt många duktiga kvinnor i Vimmerby, så jag är verkligen jättestolt.

Just nu befinner hon sig i en period där det börjar ta fart igen.

– Januari och februari är väldigt lugnt, men folk börjar vakna till nu i mars eftersom vi har uteväxter och inredning. Det är skönt med två månader där det är rätt lugnt och där man kan planera lite, säger hon.

Det finns flera planer på vidare satsningar.

– Det ska göras i ordning i parken också, men med alla priser som har stigit och krigen som varit, så har jag fått pausa lite. Nästa projekt är att gräva en damm precis här utanför. Sedan har jag en platta där borta där jag ska spara ihop så att jag kan bygga ett försäljningsförråd med trädgårdsredskap och så. Dammen är prio. Det vore skönt med regnvatten för att kunna samla upp det och inte slösa på vattnet. Det kommer en grävmaskin snart med för att jämna till inför säsongen.

Det finns bland annat också en stomme till ett orangeri och idéer finns det gott om.

– Det är roligt att ha projekt framför sig och så får man ta det pö om pö. Vi ska sätta staket runt hela området också.

Tre som jobbar i företaget

Utöver Lovisa själv är även mamma Anette anställd och likaså floristen Cornelia Flöisbon i företaget.

– Det är vi tre än så länge. När det kommer till säsongen är det mycket med vattning, skötsel och att baka allt själva. Det är hektiskt och det blir mycket jobb. Så tanken är att få in en till på sikt.

Mamma Anette är främst ansvarig för fikadelen som har vuxit sedan starten.

– Det är mer ett komplement, men för att vara ett utflyktsmål behövs det. Vi har fått utöka fiket, fixa kyl och nu kör vi även soppa på lördagar. Kunderna har varit kreativa och vi har göra om fiket väldigt mycket.

Många kan även slå två flugor i en smäll när de besöker blomsterträdgården.

– Det är många som åker till Hemlängtan också. Vi hjälper varandra och det är jättebra. Det märker vi mest av på söndagar. Det är många som gillar att vi har öppet på söndagar och att det inte bara händer grejer under sommaren.