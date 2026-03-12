Jägarskolans elever från norra länet lärde för livet på Virum Älgpark

Fem kretsordförande i Jägareförbundet Kalmar län. Från vänster Pär Alfredsson Oskarshamn jaktvårdskrets, Bill Nelson, Vimmerby jvk, Per Frisell Västervik norra jvk, Erik Balk, Hultsfred jvk och Johan Dagnäs, Västervik södra jvk. Foto: Privat

Under lördagen samlades ett 30-tal jägarskoleelever från norra Kalmar län på ett soldränkt Virum Älgpark utanför Vimmerby. – En fantastiskt givande dag där de fick massor av praktisk erfarenhet inför sina kommande prov, säger Erica Lindquist på Länsjaktvårdsföreningen.

Bakom arrangemanget stod Studiefrämjandet och Svenska Jägareförbundet via sina kretsar i den norra länsdelen. Totalt var det ett 30-tal av Studiefrämjandets jägarskoleelever från jaktkretsarna i Vimmerby, Västervik (södra och norra), Hultsfred och Oskarshamn som proppades fulla med kunskap på Virum Älgpark. Därutöver fanns ett antal funktionärer på plats men också en hel del familjemedlemmar som hade hängt med.

– Det var en väldigt rolig och givande dag på en fantastisk anläggning och i inbjudande miljö. Extra kul att alla fem ordförandena för jaktvårdskretsarna fanns på plats också, säger Erica Lindquist.

Viktigt med praktisk erfarenhet

På programmet stod, förutom en rundtur i hägnet där man fick hälsa på älgarna, också en förevisning om hur man tar hand om en fälld dovhjort.

– På jägarskolan sitter man mycket i en lokal och pluggar, så det är jätteviktigt att få komma ut och få praktisk erfarenhet också – speciellt eftersom eleverna snart ska göra sina prov, säger Erica Lindquist.

– Flera av deltagarna hade aldrig sett ett fällt vilt tidigare och då självklart inte heller varit med i processen då djuret förvandlas från ett vackert vilt till livsmedel. Det var bland annat fokus på hygien och kvalitet, men också på etik – helt enkelt hur man hanterar djuret efter skottet.

Strykande åtgång på korven

På plats i Virum fanns också Per Erlandsson från Nationella Viltolycksrådet som visade upp vad som ingår i en eftersöksjägares utrustning och hur det fungerar från det att ett djur anmälts påkört och polisen skickar ut en eftersöksjägare tills djuret är funnet och omhändertaget.

Här kunde även jägarskolans elever träffa sin kommande provledare och skytteinstruktör samt gå en givande tipspromenad med kunskapsfrågor som rör det som finns i slutprovets frågebank. Självklart hölls också brasorna i gång och enligt uppgift var det strykande åtgång på den självklara grillkorven.

Alma en av allt fler tjejer

Erica Lindquist gläds åt att man de senaste åren har märkt en markant ökning av antalet tjejer som går jägarskolan.

– Ja, det är jätteroligt. Något år har tjejerna varit i majoritet, och vi ser även att ökningen av kvinnor i medlemsstatistiken sticker ut, säger hon.

En av de tjejer som har gått kursen och som var på Virum i lördags var 26-åriga Alma Thunberg från Fårbo. Jakt och vapen har alltid funnits runtomkring henne. Hon bor mitt i skogen, båda hennes föräldrar är jägare och hon sköt luftgevär som liten.

– Men att gå kursen var egentligen inte mitt påhitt, utan det var en kompis som drog med mig. Eftersom jag en dag kommer att ärva marken och tycker att det är viktigt att sköta viltförvaltningen på rätt sätt tänkte jag att det kunde vara bra att göra teoridelen. Men allteftersom kursen har gått så har intresset för själva jakten ökat, så nu har jag hoppat på tanken fullt ut, säger hon.

Vad tycker du om lördagen på Virum Älgpark?

– Det var supertrevligt. Om det är samma energi och stämning i ett jaktlag så skulle jag mer än gärna lägga lördagar på det. Framför allt var det väldigt givande att se djuren i miljö och på nära håll.

Och ni blir all fler tjejer som jagar?

– Det märks att Jägareförbundet har jobbat aktivt med att få tjejer intresserade. Det är jättekul – och så viktigt att alla känner sig välkomna.