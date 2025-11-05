ALLA TIDERS REKORD FÖR ÄLGPARKEN: ”SOMMAREN VAR BRUTAL”

Jon Seberg beskriver beslutet att köpa och ta över Virum Älgpark för fyra år sedan som den bästa 40-årskris han någonsin kunde få. – Jag trodde att 2025 skulle bli året då det kanske skulle gå tillbaka lite. Så blev det inte, säger han när han nu kan summera alla tiders rekordsäsong.

Liksom för många andra turistattraktioner i södra Sverige var försäsongen lite sisådär för Virum Älgpark utanför Tuna. Eller inte ens ”sisådär”, utan rent ut sagt dålig.

– Vi vet väl inte riktigt varför det var så många i turistbranschen som hade en sådan tuff inledning på säsongen. Det var inte bara i Vimmerby, utan flera som jag har pratat med runtom i Småland upplevde detsamma, säger Jon Seberg som driver Virum Älgpark tillsammans med hustrun Sara.

Men sommaren 2025 skulle erbjuda en skön vändning. Och för Jon och Sara var det vecka 28 som allting släppte och folk började strömma till parken för att se bossen Hugin, de övriga tolv älgarna och alla andra djur som finns på anläggningen.

Över 33 000 besökare

– Under juli och augusti tog vi igen allt som vi hade tappat under våren och försommaren, och mer därtill. När vi gick in juli låg vi omsättningsmässigt 20 procent under 2024. I slutet av juli låg vi tre procent över, och till slut kommer vi landa på runt tolv procent i ökad omsättning i år. Sett till antalet besökare kommer vi att slå rekordåret 2024 med omkring elva procent och landa på ungefär 33 500 besökare. Sommaren var brutal, säger Jon Seberg.

För första gången hade Virum också öppet under september. Jon säger att han hade hoppats på lite mer än vad det blev, men beskriver sig i samma andetag som ”inte riktigt realistisk”.

– För att säkra den kvalitet vi ska hålla så hade vi för mycket personal i förhållande till antalet besökare under september. Men hellre det – jag vägrar sänka vårt betyg från våra gäster, det får kosta vad det vill. Men september blev inte alls på något sätt en dålig månad.

”Lär oss hela tiden”

Under hösten har man testat att ha mörkerkörning vid några tillfällen, vilket har slagit väl ut – inte minst bland de utländska gästerna. Detta trots att man inte har marknadsfört aktiviteten speciellt hårt.

– Vi lär oss hela tiden, men som det verkar nu så kommer vi återkomma med mörkerkörning – högst troligt under början av nästa år, men kanske också runt jul. Under resterande delen av detta år kommer vi fortsätta ha öppet alla tisdagar som inte är röda dagar samt som vanligt annandag jul, berättar Jon.

Hur skulle du sammanfatta året?

– Vi är otroligt nöjda. Jag trodde att 2025 skulle bli året då det kanske skulle gå tillbaka lite. Så blev det inte. Det går i vind just nu. Nu gäller det bara att hålla i seglen och hoppas att det även fortsättningsvis bär däråt vi vill, säger Jon och skrattar.

Vad kan vi se fram emot på Virum 2026?

– Vi håller på med planeringen för fullt, framför allt långsiktigt. Vi plöjer ner så mycket pengar vi kan för att utveckla anläggningen och för att förbättra upplevelsen ännu mer för våra gäster, men då krävs det ju också att vi tjänar pengar. Vi har köpt mark för att på sikt kunna bygga ytterligare ett älghägn, vi kommer att utöka med fler djur i ”klapphagen” (minigrisar, kaniner med mera), men vi håller också på att träna älgarna för att kunna erbjuda något helt unikt nästa sommar. Men det kan jag tyvärr inte berätta mer om än.

Hur ser du på de fyra år som nu har gått sedan du och Sara tog över?

– Jag kunde aldrig tro att vi skulle vara fyra personer som försörjer oss på det här året runt och att vi sommartid skulle ha 12-13 anställda. Beslutet att ta över Virum Älgpark var den bästa 40-årskris jag någonsin kunde få.