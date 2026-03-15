Två månader kvar till andra cupupplagan – så många lag är anmälda

Hultsfreds FK är mitt uppe i förberedelserna inför den andra upplagan av Solkulla Cup som arrangeras under Kristi himmelfärdshelgen. Speldatumen är 14 och 15 maj. Foto: Ossian Mathiasson

Hultsfreds FK:s första fotbollscup för barn och ungdomar blev lyckad med strax över 70 deltagande lag i fjol. Om cirka två månader är det dags för andra upplagan.

Hultsfreds FK:s nya fotbollscup Solkulla Cup lockade över 70 lag under Kristi himmelfärdshelgen i fjol. Det blev så pass lyckat att det gav klubben blodad tand till att fortsätta och planera för ett år till.

Precis som i fjol arrangeras cupen under Kristi himmelfärdshelgen (14-15 maj) och vänder sig till barn födda 2020-2014.

– Planeringen går bra. Förra veckan var det lika många anmälda lag som det var förra året. Det har fortsatt trilla in anmälningar nu på slutet och vi har förlängt anmälningstiden till 15 mars, säger Michael Larsen.

80-talet lag, inklusive lag från arrangörsföreningen Hultsfreds FK, är just nu anmälda till årets turnering.

– Vi har 70-talet lag utifrån och tiotalet egna lag. Det är lag från 20 olika föreningar. Det är mestadels lag från närområdet, men det är även i södra delen av Kalmar län och lite uppåt Östergötland, säger Michael Larsen.

"Lyckades pricka rätt i fjol"

Klubben ser att det är svårare att fylla vissa ålderskategorier med lag.

– Vi lägger extra krut på ålderskategorierna som har haft svårast att fylla sin kvot av lag, till exempel tre mot tre för de allra yngsta barnen.

Det blir en fotbollsfest för hela familjen på Knektavallen och dagarna fylls med diverse olika aktiviteter.

– Vi lyckades pricka rätt i fjol. Det var inte bara med fotbollen utan det var med allt runt omkring. Det vi fick till oss när vi gjorde utvärderingen med föreningarna är att det var en heldag där barnen fick spela fotboll och sysselsätta sig med olika aktiviteter runt omkring. Det gör att lagen vill komma tillbaka, säger Michael Larsen.

Antalet aktörer som deltar med diverse olika aktiviteter ser ut att bli fler i år.

– Vi har fått till oss från lite olika aktörer som säger att de vill komma till oss och vara med och hålla i diverse olika aktiviteter. Jag hoppas att det blir klart i närtid. Vi ser att förra årets cup har gett ringar på vattnet.

"Hela föreningen har slutit upp"

Klubben funderade inför förra årets turnering på om faciliteterna med omklädningsrum och toaletter skulle räcka till.

– Vi tänkte att det kunde bli en utmaning att få till, men det var det inte. Det var där vi hade absolut minst utmaningar. Vi har tagit med oss flera grejer från föregående år som vi har slipat på och förbättrat.

Antalet personer i arrangörsgruppen är fler i år jämfört med i fjol.

– Vi var en liten grupp i organisationen som roddade i allting i fjol. Nu är flertalet personer med och har olika ansvarsområden, vilket jag tycker känns jäkligt bra. Hela föreningen har verkligen slutit upp och vi märker att det finns ett intresse. Vi har flera personer som har sökt sig till arrangörsgruppen och vill vara med och göra olika saker. Vi har avstämningsmöten för att se till att vi inte jobbar på samma bollar i lika stor utsträckning som förra året. Jag skulle säga att det flyter på bra och känns bra.