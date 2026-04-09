Över 100 anmälda lag till HFK:s fotbollscup: ”Väldigt positivt”

103 lag kommer till spel i den andra upplagan av Solkulla Cup som arrangeras på Knektavallen i Hultsfred under Kristi himmelfärdshelgen. Foto: Ossian Mathiasson

Andra upplagan av Hultsfreds FK:s fotbollscup är populär. Över 100 lag är anmälda till cupen som arrangeras på Knektavallen under Kristi himmelfärdshelgen.

Hultsfreds FK:s nya fotbollscup Solkulla Cup lockade över 70 lag under Kristi himmelfärdshelgen i fjol. Det blev så pass lyckat att klubben fick blodad tand till att fortsätta och planera för ett år till.

Precis som i fjol arrangeras cupen under Kristi himmelfärdshelgen (14–15 maj) och vänder sig till barn födda 2020-2014.

För en knapp månad var 80-talet lag anmälda till årets turnering – och nu har bokningen stängt. 103 lag kommer till spel på Knektavallen i Hultsfred.

– Det är över förväntan och väldigt positivt, säger Michael Larsen, ledamot i Hultsfreds FK:s ungdomssektion och drivande kraft för genomförandet av Solkulla Cup.

Vad är förklaringen till noteringen med över 100 anmälda lag?

– Vi har fått positiva vitsord från förra året och föreningarna som var med förra året kommer i större utsträckning med fler lag. Det finns också drivna människor i föreningen som har jobbat med mun till mun-kontakt, ringt runt och pratat och fått till det på den vägen. Det är en markant ökning jämfört med i fjol, säger Michael Larsen.

Organisationen har växt

Han känner glädje och stolthet över det arbete som har lagts ner för att få över 100 lag anmälda till cupen.

– Vi har återkommande uppföljningsmöten och det känns väl som att det läggs någon pusselbit för varje gång mötet är. Första året gick av bara farten och nu handlar det om att förvalta det och ta med sig sakerna som man kan utveckla och ta reda på vad det är för saker som vi inte behöver lägga fokus på och som faktiskt fungerar, säger Michael Larsen.

Arbetsgruppen släpper nu bokningen av lag och arbetet övergår mer till att jobba med huvudfunktionärerna som i sin tur har undergrupper.

– Det är lite mer än en månad kvar. Arbetet övergår till att vi jobbar med att utveckla området. Vi har växt som organisation och har huvudfunktionärer på aktivitetsområde och mat. Istället för att vi är få människor som springer på alla bollar jobbar vi mer med huvudfunktionärer och involverar därigenom hela föreningens lag med spelare och föräldrar till att jobba. Vi ser att det blir mycket bättre på det viset, säger Larsen.

Annons:

Aktivitetsdag för hela familjen

Lika förra året kommer det finnas ett späckat aktivitetsområde på Knektavallen.

– Freeskillers var med på Bullerby Cup i fjol och vill komma till oss. Vi har lyckats knyta till oss dem. De är magiska med bollar, trixa, hålla bollarna i luften och göra olika konster.

Viktigt för HFK är att få alla personer i en familj att komma i sysselsättning under cupens två dagar.

– Vi vill göra det till vår lilla nisch med att det inte bara är fotboll och lagets fem matcher som gäller. Det är en aktivitetsdag för hela familjen. Mittpunkten är fotbollen och fotbollsglädjen och det är viktigt att man har med nära och kära som kan ha roligt med olika aktiviteter under dagen. Många av våra sponsorer är knutna till lantbruk. Det är ett bondetema på cupen och det är via Solkulla Gård vi har kontaktnätet med lantbrukssidan.