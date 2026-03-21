Dags för länsfinal i scenpoesi – här är de tävlande

Förra årets finalister som fick representera Kalmar Län i SM i Poetry Slam. Idag lördag avgörs vilka som får åka till Stockholm för årets tävling. Foto: Pressbild

Fyra deltävlingar runt om i länet har redan avgjorts, och i dag är det dags för den stora länsfinalen i Poetry Slam. För tredje året på raken arrangeras tävlingen i estradpoesi i länet och åtta poeter gör upp om vem som ska få representera länet i SM.

Poetry Slam är en tävlingsform som de senaste åren blivit allt mer populär – inte minst i Kalmar län där eldsjälarna Tess Hartikka från Hultsfred och Annie Olsson från Nybro sett till att tävlingsformen blivit ett återkommande arrangemang på länets kulturscener. Genom föreningen Litteraturscen Kalmar län arrangerar de för tredje gången deltävlingar och länsfinal i Poetry Slam.

Årets deltävlingar har gått av stapeln i Kalmar, Västervik, Vimmerby och Färjestaden och åtta tävlande har gått vidare till finalen som äger rum på Byteatern idag lördag.

– Vi har bytt vilka orter vi har deltävlingar på under åren för att försöka nå ut på så många platser i länet som möjligt. I år är första gången som vi var i Västervik, säger Tess Hartikka och berättar även att intresset ser ut att växa i länet.

– Jag skulle säga att det växer. I Kalmar där vi varit varje år har det blivit ganska stort. Vi har i princip haft fullt antal tävlande på varje plats i år.

Personligt, politiskt och stand up

De tävlande uppträder med egenskrivna texter, och juryn bedömer bidragen inte bara utifrån text utan till stor del utifrån scennärvaro, uttryck och själva uppträdandet. Texterna kan handla om vad som helst.

– Det är väldigt olika. En del är mer personliga dikter utifrån egna erfarenheter. Politiska dikter är ganska vanligt, och en del är mer humorinspirerad, som en blandning av stand up och poesi.

Under länsfinalen tävlar åtta bidrag om att få åka och uppträda under SM i Slam Poetry. Fyra bidrag kommer att väljas ut och representera länet i Stockholm den 14-16 maj.

Årets tävling har om möjligt ännu större fokus på lokala poeter, förklarar Tess.

– Vi har alltid en gästpoet med i länsfinalen, och i år blir det Annie Olsson. Det tycker jag är kul, och det blir ett ännu större fokus på poesi från länet i finalen. Allt är lokalt!

Arrangör för evenemanget är förutom Litteraturscen Kalmar län även Litteraturnod Vimmerby och Studieförbundet Vuxenskolan.

Årets finalister kommer från hela länet och heter:

Åsa Lundgren, Kalmar

Ebba Lundgren, Kalmar

Tessan Ringdahl Nilsson, Västervik

Gabriella Androgini, Västervik (Från Oskarshamn)

Emelie Hartikka, Vimmerby (Från Hultsfred)

Edvin Lindström, Vimmerby

Pauline Pousar, Färjestaden

Thomaz Ransmyr, Färjestaden