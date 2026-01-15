Populära tävlingen tillbaka: ”Så mycket mer än svårtolkade versrader”

Nu är det dags för Poetry Slam igen i länet. Så här såg det ut vid förra årets länsfinal. Foto: Pressbild

För tredje året i rad arrangeras Poetry slam i Kalmar län. Under februari hålls deltävlingar på bibliotek i flera kommuner, innan länsfinalen avgörs i Kalmar på världspoesidagen den 21 mars.

Poetry slam är en tävlingsform där deltagare framför egenskrivna dikter på scen. Bakom arrangemanget står föreningen Litteraturscen Kalmar län, med stöd av Litteraturnod Vimmerby och Studieförbundet Vuxenskolan.

En av de som är med och arrangerar tävlingen är Annie Olsson från Nybro. Hon berättar att slampoesi var en ”kärlek vid första ögonkastet”-upplevelse för henne när hon fick uppleva det som publik för första gången under gymnasietiden.

– Direkt efteråt började jag skriva egna slamdikter och drömma om att själv framföra poesi på scen, säger hon.

När hon sedan skulle göra sin tävlingsdebut 2022 fick hon åka till Jönköpings län för att delta, eftersom det inte fanns några tävlingar på närmare håll.

– Jag kände direkt att det var ett fantastiskt härligt community med så mycket kreativitet och kärlek, och ja, sen dess har jag varit fast.

Stort intresse i länet

Tillsammans med Tess Hartikka startade hon upp poetry slam i Kalmar län 2024. Intresset i länet har varit stort redan från början.

– Båda länsfinalerna har varit fullsatta och vid deltävlingarna har vi ofta haft så många anmälda tävlande att det blivit åtminstone en reserv.

För att delta som tävlande poet krävs att man har minst två egenskrivna dikter som tar max tre minuter vardera att framföra.

– Vem som helst kan vara med och tävla, ung eller gammal, de som har skrivit dikter länge eller bara vill testa något nytt. Det finns inget rätt eller fel sätt att skriva sina texter på, och det är en av sakerna jag verkligen gillar med tävlingen. Både som deltagare och publik får man uppleva så mycket, träffa många härliga personer och bli inspirerad av andra, säger Tess Hartikka.

Annons:

”Vill nå ut till så många som möjligt”

I år arrangeras deltävlingar på biblioteken i Kalmar, Västervik, Vimmerby och Färjestaden.

Att Västervik nu är med för första gången är ett medvetet val från arrangörernas sida.

– Vi vill nå ut till så många som möjligt i länet och har därför valt hittills att alltid ha minst en ny ort varje år, och försökt att ha deltävlingarna utspridda eftersom det är ett ganska stort län geografiskt. Sen måste man inte bo på tävlingsorten för att delta, du kan åka till vilken deltävling du vill och tävla, säger Tess Hartikka.

Under varje tävling väljs jurygrupper ut slumpmässigt i publiken, som får poängsätta varje framträdande. Från varje deltävling går de två poeter med högst poäng vidare till länsfinalen, som hålls på Byteatern i Kalmar på världspoesidagen den 21 mars. De fyra poeter som får högst poäng där får sedan representera Kalmar län i de svenska mästerskapen.

Arrangörerna ser Poetry slam mer som en konstform än en tävling, och hoppas attevenemangen ska leda till att fler får upp ögonen för poesi.

– Det som har varit allra roligast med att arrangera är att få introducera den här konstformen till så många som inte stött på den tidigare, och se det där ögonblicket när de inser att poesi kan vara så mycket mer än svårtolkade versrader i dammiga böcker, säger Annie Olsson.

Har du något tips du vill skicka med till de poeter som vill delta i tävlingen?

– Det bästa tipset jag själv har fått är att fokusera på att texten når in, inte att den når ut. Det vill säga, att själv beröras av det man framför och att vara inuti sin text även när man läser inför andra. Sedan är ett annat tips att filma sig själv när man övar på sin text hemma, för att kunna jämföra olika tempon och pauseringar och rörelser och så vidare.