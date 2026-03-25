Emelie från Hultsfred ny länsmästare: "Kom inte hit för att vinna"

På Världspoesidagen avgjordes länsfinalen i poetry slam på Byteatern i Kalmar. Då blev det klart vem som blev ny länsmästare och vilka fyra som kommer att representera länet i det svenska mästerskapet.

Lördagen den 21 mars var det dags för den stora länsfinalen i poetry slam. Det är en scenpoesitävling där deltagarna framför egenskrivna texter inför publik.

Bedömningen bygger inte bara på själva texten, utan även på scennärvaro, uttryck och framförande.

Inför finalen hade fyra deltävlingar avgjorts runt om i länet och det var i Kalmar, Västervik, Vimmerby och Färjestaden. Åtta poeter kvalificerade sig till den avgörande kvällen.

Tävlingen arrangerades av Litteraturscen Kalmar län med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Litteraturnod Vimmerby.

Emelie från Hultsfred vann

Under lördagens final bjöds en fullsatt salong på starka framträdanden. Kvällen leddes av gästartisten och konferencieren Annie Olsson, som även är finalist i SM 2025 och tidigare länsmästare. Hon var även arrangör tillsammans med Tess Hartikka. De är båda nöjda med kvällen.

– Det blev en rafflande jämn finalduell, massvis med underbar poesi och en jublande publik som fyllde hela lokalen, säger Annie Olsson.

I slutändan skiljde det endast 0,1 poäng mellan vinnaren och andraplatsen. Emelie Hartikka, bosatt i Hultsfred, vann tävlingen och är därmed regerande länsmästare i scenpoesi.

– Det känns väldigt oväntat, och roligt. Jag har inte sysslat med poetry slam så länge, det är bara mitt andra år som jag tävlar. Jag kom mest hit för stämningen och känslan som brukar bli på poetry slam, inte för att vinna, säger Emelie Hartikka.

Tvåa kom Tessan Ringdahl Nilsson från Västervik, bronset gick till Pauline Pousar från Färjestaden och Gabriella Androgini från Oskarshamn blev fyra. Dessa fyra poeter kommer nu att representera Kalmar län vid SM i poetry slam, som i år avgörs i Stockholm den 14 till 16 maj.

Övriga som tävlade var Åsa Andersson och Ebba Lundgren från Kalmar, Edvin Lindström från Vimmerby och Thomaz Ransmyr från Färjestaden.