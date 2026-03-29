Lyckade rekryteringar på hälsocentralen – klart med nya läkare och sjuksköterskor

Camilla Ljungdahl känner att vindarna vänt sedan hälsocentralen lyckats rekrytera två nya läkare och lika många sjuksköterskor som ansluter till teamet i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hälsocentral har klart med två nya läkare som ansluter till teamet. Annonseringen gav hela sju sökande, där två valts ut efter intervju. – Vi har alltid haft svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor, det börjar lätta lite, säger verksamhetschef Camilla Ljungdahl, som också kan välkomna två nya sjuksköterskor i närtid.

Under året har hälsocentralen sökt efter två nya läkare. Ett skäl är att man har en åldersdiger läkargrupp, så man måste rekrytera utifrån kommande pensionsavgångar.

– Men vi behöver också ha två läkare till för att fler patienter ska kunna få en fast läkarkontakt i linje med vårt uppdrag, säger Camilla Ljungdahl.

Valt ut två att anställa

Hälsocentralens annonsering efter två nya läkare gav fint resultat. När ansökningstiden hade gått ut hade man glädjande sju sökande.

– Vi har gått från att inte ha en enda sökande för något år sedan, till att nu ha sju sökande till ST-tjänst eller specialist i allmänmedicin hos oss. Så det känns som att det börjar lätta och vända på den fronten.

Fyra kallades till intervju och nu kan Camilla Ljungdahl berätta att man beslutat anställa två. En börjar den 1 september, den andra i slutet av oktober.

– Papper ska skrivas, men vi är muntligt överens med två läkare och vad jag förstår är det ytterligare en av de som sökte hos oss, som fått jobb på en annan hälsocentral i regionen.

Hur känns den här lösningen?

– Jag tycker det känns jättebra att vi lyckats rekrytera flera läkare, även om det tar en stund att göra det. Jag säger det igen, bara det att vi hade sju sökande till tjänsterna hos oss var glädjande.

Vad kan du säga om de två ni valde?

– Den första läkaren som kommer är från Tunisien med svensk läkarlegitimation. Den andra är från Estland, med en distriktsläkarlegitimation där ifrån. Eftersom den är europeisk kommer han få en svensk legitimation inför att han kommer till oss. Sedan kommer förstås båda få en introduktion i att jobba hos oss, så är det med all ny personal.

Hur tänker ni framåt kring eventuellt fler nya?

– Vi kommer fortsätta söka efter ny personal. Vi har en läkare som inte är på plats just nu då hon gör det som kallas bastjänstgöring. Hon blir klar med den i november, då hon kommer tillbaka och kommer fortsätta som ST-läkare hos oss, säger Camilla Ljungdahl och fortsätter:

– Så jag tänker att vid nästa årsskifte har vi tre fler läkare på plats, jämfört med idag. För ingen av de som är i tjänst hos oss idag har tänkt gå i pension. Inte vad de sagt till mig i alla fall.

Även rekryterat två sjuksköterskor

Utöver två nya läkare har Vimmerby Hälsocentral också lyckats rekrytera två sjuksköterskor. En distriktssjuksköterska som börjar i april och en med utbildning specialiserat inom äldre, som börjar i september.

– Vi har ett gott läge just nu. Både sjuksköterskor och läkare har vi haft flera sökande att välja mellan.

Hur glad är du på en skala ett till tio?

– Jag är superglad. Vi har alltid haft lätt att rekrytera medicinska sekreterare och undersköterskor, men svårt rekrytera läkare och sjuksköterskor. Det börjar lätta lite.

Vad beror det på?

– Ett gediget arbete med att förbättra arbetssituationen och arbetsmiljön för vår personal.