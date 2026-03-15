Chefen bemöter kritiken om dålig kontinuitet: "Det ska bli bättre"

Ambitionen är att komma igång med det förändrade arbetssättet på allvar till hösten, med målet att patienterna ska få en fast läkarkontakt. "Vi började lite smått redan förra året", säger Camilla Ljungdahl. Foto: Lotta Madestam

Att träffa fyra olika läkare vid fyra olika tillfällen på tre månader – det är inte okej, tycker Bibi Birgersson i Vimmerby. – Jag förstår henne, säger Camilla Ljungdahl, verksamhetschef på hälsocentralen, som ser att det går åt rätt håll, och kommer att bli ännu bättre framöver.

Region Kalmar strävar efter att fler invånare ska få fast läkarkontakt, så att kontinuiteten ökar i vården.

Det förändringsarbetet påbörjades lite smått förra året på Vimmerby Hälsocentral, där syftet är att patienterna ska träffa både färre läkare och färre sjuksköterskor.

– Nu håller vi på att lägga en grundstruktur för det här arbetet, där ambitionen är att kunna komma igång med det förändrade arbetssättet till hösten. Det ska bli bättre, lovar Camilla Ljungdahl.

Säger sig redan se skillnad

Men, redan nu säger sig hon sig se skillnad.

– Av hälsocentralens drygt 15 000 listade patienter är det knappt 4 000 som inte har en fast läkarkontakt, så vi har ändå lyckats med att merparten av våra patienter har en patientansvarig läkare.

Hennes siffror visar att 91 procent av de med störst vårdbehov har en fast läkarkontakt på Vimmerby Hälsocentral. Klassen under är det nästan 80 procent och på totalen cirka 68 procent.

– Däremot om man ringer akut är det inte säkert att den "egna" läkaren har en tid, då bokar man på en annan läkare som har akuta tider, tillägger hon.

Hur ser du på antalet patienter som har en fast läkarkontakt idag?

– Det går åt rätt håll och vi har valt att göra den prioriteringen att de med störst behov helst ska ha både en fast sjuksköterske- och läkarkontakt, där vi har prioriterat det sistnämnda hos oss.

Kan du förstå Bibis kritik när man går till hälsocentralen fyra gånger på tre månader och får fyra olika läkare?

– Ja! Jag har full förståelse för att man tycker det är jobbigt eftersom man får dra samma sak flera gånger och det blir en sämre kontinuitet.

Annons:

Av 16 är två hyrläkare

Problemet med dålig kontinuitet i vården beror dock inte på bristen på fasta läkare, hävdar Camilla Ljungdahl och redogör för läkarsituationen i Vimmerby.

Sett till antalet listade patienter ska hälsocentralen ha 15 distriktsläkare. Idag har man 16 läkare, av dem är tio distriktsläkare, varav hälften jobbar heltid. Övriga är ST-läkare eller legitimerade läkare som får ha en mycket begränsad patientlista eller ingen alls. Utöver de 16 läkarna har man två hyrläkare.

– Vi har tio-tolv läkare i tjänst varje dag. I och med att vi är en helgöppen hälsocentral, har vi läkare som bemannar på helgen och vi har också beredskapsuppdrag. Det innebär att en distriktsläkare har beredskap klockan 17-08, oavsett om det är vardag eller helg. Det uppdraget delar vi med Hultsfred, som har en egen läkare, Mörlunda, som bara har hyrläkare, och de två privatläkarna i Virserum. Hyrläkare får inte ha beredskap, utan det har våra distriktsläkare och den fasta läkaren i Hultsfred.

Eftersom det bara är hälften som jobbar heltid, plus att de bemannar helger och har beredskapsuppdrag låter det som om Bibis kritik och oro för bemanningen är befogad?

– I och med att vi har 16 läkare och för det mesta två hyrläkare, ligger vi på en bemanning som i grunden är tillräcklig.

De läkare som inte har lista är legitimerade läkare, till dem bokar vi med kontinuitet de patienter som inte har en fast läkarkontakt, svarar Camilla Ljungdahl, som tillägger att Vimmerby har en god bemanning som är jämförbar med andra hälsocentraler.

Av de tio-tolv läkare som är i tjänst varje dag, hur många av dem har listade patienter?

– För det mesta sex-åtta av dem, och som jag sa träffar övriga läkare patienter med kontinuitet. Undantaget blir de som bokas till hyrläkare som varierar mer över tid.

Bibi säger sig ha fått en fast läkarkontakt mellan besök tre och fyra, och ändå inte fick den läkaren. Jag vet att du inte kan kommentera enskilda fall, men hur kan det bli så rent generellt?

– Det kan inträffa då läkare kan vara föräldralediga eller ha annan ledighet.

Bibi säger sig vara jättenöjd med sin kontakt med sjuksköterskorna, vad tänker du kring det?

– Det är lite så vi jobbar, framför allt om man inte har en fast läkarkontakt, då försöker vi att sjuksköterskorna ska ta ett större ansvar, som uppmanar Bibi Birgersson att höra av sig till henne om hon vill ha en bättre förklaring.

